Ophef over “homo-erotische” dansvideo in onderbroek van Russische student-piloten

De studenten van de prestigieuze pilotenopleiding in het Russische Oeljanovsk hebben zichzelf flink in nesten gewerkt door een viral dansvideo in onderbroek. “Onvergeeflijk, deze homo-erotisch getinte video”, reageren de leraren. “Het is ook gewoon te warm in de leslokalen”, werpt een parlementslid op.

De pilotenschool van de Russische stad Oeljanovsk, die zo’n 850 kilometer ten oosten van de hoofdstad Moskou ligt, heeft door de jaren heen een uitstekende reputatie opgebouwd. De plaatsen zijn gegeerd. Wie wil toegelaten worden tot de elitaire opleiding, moet dan ook over een flinke portie stressbestendigheid en discipline beschikken.

Gewapend met onderbroek en pilotenpet

Maar zelfs in een eliteschool kan de boog niet altijd gespannen staan, besliste de huidige lichting student-piloten. Ze namen een videoclip op in de trappenhallen en gangen van het schoolgebouw, waarin te zien is hoe de studenten halfnaakt - enkel een onderbroek, riemen rond de schouders en de obligate pilotenpet kregen een rol in de clip - op het nummer ‘Satisfaction’ dansen van de Italiaanse dj Benny Benassi. De suggestieve en behoorlijk foute bewegingen moet u er als kijker bijnemen.

Aangezien de studenten het resultaat van hun dansjes hilarisch vonden, plaatsten ze de video online op Vkontakte, de Russische variant van Facebook. Op minder dan twee dagen tijd werd de video meer dan 2,5 miljoen keer bekeken en werd hij ook nog eens op Youtube geplaatst.

Onderzoek en sancties

De onderbroekenlol van Ruslands toekomstige piloten schoot echter in het verkeerde keelgat bij de leidinggevenden van de opleiding. “Dit is geen studentikoze grap maar een homo-erotische dansvideo die de reputatie van onze instelling schaadt”, reageerde Pjotr Timofejev aan de nieuwssite Meduza. “Wat een schande! Al twintig jaar werk ik hier, maar dit is ongezien. En die pilotenpetten er bij betrekken: dit is onvergeeflijk.”

De school is een onderzoek gestart en “overweegt ernstig om de betrokkenen de toegang tot de opleiding te weigeren”.

Opvallend is overigens hoe de homofobe houding van Rusland opnieuw in dit soort discussies sluipt. De burgemeester van Oeljanovsk wil bijvoorbeeld een “diepgaand onderzoek naar de erotische en mogelijk zelfs homoseksuele kenmerken van de beelden” en sprak tijdens zijn communicatie over incident steevast over “daders” in plaats van studenten.

‘Het is gewoon warm’

Ondanks alle kritiek op de video, vooral in media die aan het Kremlin worden gelinkt, neemt het aantal deelnemers aan de onlinepetitie om “de studenten te redden” snel toe. Al meer dan 41.000 mensen hebben de petitieondertekend die claimt dat een heksenjacht op jongeren die zich willen amuseren nergens voor nodig is. “Dit filmpje is een grapje dat helemaal niet impliceert dat deze jongeren hun opleiding niet serieus nemen”, klinkt het.

Ook Russisch parlementslid Vladimir Zjirinovsky schoot de jongeren te hulp, zij het wel met bijzondere argumenten. “Het is ook gewoon te warm in de leslokalen”, zei hij. “Buiten vriest het en daarbinnen is het wel 25 graden! Hun outfit is daar op afgestemd. Ik zou eigenlijk nog een stap verder willen gaan en danspauzes inlassen op de universiteiten en scholen. Laat hen een beetje bewegen in de gangen en een choreografie bedenken, dat is gezond.”