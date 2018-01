Barcelona maakt duidelijk statement: ook Sergi Roberto mag enkel weg voor 500 miljoen euro

Middenvelder Sergi Roberto heeft zijn contract bij de Spaanse competitieleider FC Barcelona tot 2022 verlengd, zo maakte de club vrijdag bekend. In de nieuwe overeenkomst is een opstapclausule van 500 miljoen euro opgenomen om geïnteresseerde clubs af te schrikken. Eerder werd diezelfde (hoge) prijs ook op het hoofd van Gerard Piqué geplakt, de club wil zich zo duidelijk wapenen tegen concurrerende clubs.

De vorige overeenkomst van de 25-jarige Spaanse international liep in 2019 af. Bovendien was daarin een clausule opgenomen waarmee hij kon vertrekken voor veertig miljoen euro. Donderdag verlengde Gerard Piqué al zijn contract bij de Catalaanse grootmacht. De Spanjaard is sterkhouder achterin en concurrent van Rode Duivel Thomas Vermaelen.