Paniek in Londen: Chelsea heeft FIFA-onderzoek en dus mogelijk transferverbod aan de broek

Chelsea zit in vieze papieren en riskeert een transferverbod nadat de FIFA de Engelse topclub beschuldigt van het schenden van de transferregels. Het Disciplinair Comité van de FIFA heeft sinds september verschillende transfers van de Blues onderzocht. Specifiek gaat het om 25 minderjarige, buitenlandse spelers die Chelsea heeft binnengehaald. Aan het contracteren van minderjarige talenten uit het buitenland hangen bepaalde FIFA-regels vast, die de Londense club niet gerespecteerd zou hebben. Dat meldt The Guardian.

Chelsea zou artikel 19 van de FIFA-transferregels geschonden hebben. Dit artikel bepaalt dat internationale transfers van minderjarige spelers in beginsel niet toegelaten zijn, tenzij in bepaalde uitzonderingen. Zo is het bijvoorbeeld wel mogelijk wanneer de ouders naar het land van de club verhuizen om redenen die niet met voetbal te maken hebben.

De aanleiding van dit specifiek onderzoek was het aanwerven van de Burkinese aanvaller Bertrand Traoré door Chelsea in 2014, toen net 18 jaar, en nu actief bij Olympique Lyon. De Londenaars zouden bij deze transfer en nog 24 andere gevallen de regels niet hebben gerespecteerd. In het geval van Traoré gaat het om een vriendschappelijk wedstrijd in 2011 tegen Arsenal. Hij tekende drie jaar later een profcontract bij de Blues maar er zijn foto's van hem tijdens die bewuste wedstrijd in een Chelsea-shirt. Traoré was toen dus nog maar 15 jaar.

Het onderzoek is momenteel nog aan de gang en zal zich in de komende maanden nog verder ontwikkelen. Het Disciplinair Comité van de FIFA heeft alleszins de bevoegdheid om een sanctie op te leggen in de vorm van een transferverbod. Chelsea werd in het verleden trouwens al om dezelfde redenen gesanctioneerd door de wereldvoetbalbond. Zo kregen de Londenaars al in het seizoen 2009/2010 een transferverbod opgelegd.

Chelsea zelf beweert dat ze de transferregels steeds hebben gerespecteerd, maar de FIFA is steevast streng wanneer clubs systematisch de transferregels schenden. Zo kregen de Spaanse topploegen Atlético Madrid, FC Barcelona en Real Madrid ook al transferembargo's opgelegd na illegale transfers van minderjarige talenten. Bij Atlético en Barcelona ging het om twee transferperiodes, bij Real om één periode. Het is nog afwachten welke straf Chelsea zal krijgen, maar ze riskeren volgens The Guardian twee transferperiodes geen nieuwe spelers te mogen aantrekken.