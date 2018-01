Berggidsen vrezen dat sneeuwlaag in de Alpen een menselijk drama verbergt

Berggidsen die actief zijn in de Italiaanse Alpen waarschuwen dat er mogelijk lichamen onder de dikke pakken sneeuw liggen. Het zouden de lichamen zijn van migranten die vanuit Afrika naar Italië gaan en via de Alpen Frankrijk proberen binnen te geraken.

Doordat grenscontroles tussen Frankrijk en Italië de voorbije jaren verstrengd werden, hebben sommige migranten hun toevlucht gezocht in een gevaarlijkere route. Migranten, vooral tieners, wijken af van de kustroutes en wagen zich aan een tocht door de zuidelijke Alpen.

Foto: REUTERS

Wekelijks zijn dat er zo’n 70. Ze passeren de Alpen via de Col de l’Echelle om zo in noordelijke richting verder Europa in te trekken. Vaak hebben ze er al een zware toch opzitten, met een route door Libië en via de Middellandse Zee. En dan komt dus de hachelijke passage door de Alpen nog, met stijle stukken, vallende rotsen, ijskoude temperaturen, losliggende sneeuw, gapende rotsgaten, diepe afgronden,...

“Niet de juiste ervaring en uitrusting”

Simone Bobbio, die als vrijwilliger werkt bij reddingsdiensten, vertelt aan CNN dat hij deze winter al meer tijd heeft besteed aan het redden van migranten dan van skiërs in moeilijkheden. “De migranten zijn niet gewend aan de ijskoude weersomstandigheden. Ze zijn er ook niet op voorzien”, zegt hij. Hij herinnert zich bijvoorbeeld een man die ’s nachts de oversteek probeerde te wagen op het moment dat er hevige sneeuw begon te vallen. Hij verloor zijn schoenen en bevroor aan zijn voeten. “Ze hebben niet de juiste uitrusting (zo wandelen ze vaak gewoon op sportschoenen, red.) en ze hebben ook niet de ervaring om door de Alpen te trekken. Ze moeten dus heel vaak gered worden.”

“Ofwel worden de lichamen gevonden door ons, ofwel door toeristen”

Maar berggidsen vrezen dat heel veel migranten ook niét kunnen gered worden. Berggidsen die weten hoe gevaarlijk het in de Italiaanse Alpen kan zijn, vrezen dat meerdere migranten tijdens die tocht om het leven zijn gekomen. Zij gaan nu op zoek naar mogelijke doden. “We gaan nu naar hen op zoek. We willen vermijden dat er lichamen boven komen op het moment dat de sneeuw smelt”, zegt een van de gidsen, die niet bij naam wil genoemd worden, aan de Amerikaanse nieuwswebsite CNN. “We kunnen niet uitsluiten dat er al doden zijn en dat zij nu onder een laag sneeuw liggen. Wanneer het lente wordt, zullen we echt weten wat er onder de sneeuw ligt. En als er lichamen liggen, dan kunnen ze ofwel door ons gevonden worden, maar ze kunnen in de lente dan ook gevonden worden door toeristen.”

(lees verder onder de foto’s)

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS

Dat de kans dat er lichamen van migranten onder de sneeuw liggen groot is, toont het verhaal van migrant Mamadou Ba, een man van 28 uit Mali. 18 maanden geleden maakte hij de oversteek, maar aan CNN vertelt hij dat hij daar spijt van heeft. Toen hij aan de top geraakte, kwam hij samen met een vluchteling uit Guinee vast te zitten in een gat tussen rotsen. “We hebben heel de nacht gehuild, we geloofden dat we zouden sterven”, vertelt hij. Uiteindelijk kon Ba zichzelf bevrijden uit het gat en geraakte hij toch nog tot aan de Franse zijde van de berg, waar hij hulp kon zoeken. Zijn Guinese metgezel kon een uur later ook gered worden, maar verloor wel zijn beide handen door bevriezing.

Ba zelf heeft intussen negen operaties moeten ondergaan en verloor zijn twee voeten. Hij woont nu in Briancon, waar hij wekelijks naar het ziekenhuis moet en waar hij nog steeds leert opnieuw te stappen. “Ik had een mooi leven voordien”, zegt hij nog. “Maar nu is mijn leven verwoest. Alles wat ik vroeger deed, kan ik nu niet langer doen. Ik speelde voetbal, ik danste graag,...”. Hij raadt andere migranten die de klim willen maken aan rechtsomkeer te maken. “Het zijn mensen die nog nooit sneeuw gezien hebben. Ze weten niet dat het gevaarlijk kan zijn. Als je hen dat vertelt, dan denken ze dat je liegt, omdat ze denken dat sneeuw pret is. Ik had er geen idee van dat sneeuw ook kon branden.”