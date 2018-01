Stormschade wordt geraamd op 50 miljoen euro

De schade van de storm van gisteren wordt geraamd op 50 miljoen euro voor heel België. Dat heeft verzekeringsmaatschappij AG Insurance berekend. Vlaanderen is duidelijk het zwaarst getroffen.

Volgens de grootste brandverzekeraar van het land was er in de eerste 19 dagen van dit jaar in België al meer stormschade dan in heel 2017 samen, zegt VTMnieuws.

De hevige storm heeft in totaal elf doden geëist in Europa. Acht daarvan vielen in Duitsland en ook in ons land kwam één persoon om het leven. Een boom viel op een auto in het Waalse Grez-Doiceau. De bestuurster kwam daarbij om.

Op het noodnummer van Binnenlandse Zaken kwamen meer dan 31.000 oproepen binnen van mensen die schade hadden opgelopen.

Nederland

Ook in Nederland hield de storm lelijk huis. Er vielen minstens twee doden. Vrachtwagens werden letterlijk omver geblazen door de wind. Volgens het Nederlandse Verbond van Verzekeraars wordt de schade daar op ongeveer 90 miljoen euro geschat.