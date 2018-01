Manchester City houdt Fernandinho twee jaar langer aan boord

Manchester City heeft vrijdag bekendgemaakt het aflopende contract van Fernandinho te verlengen. De 32-jarige Braziliaanse middenvelder tekende bij tot juni 2020.

Fernandinho streek in de zomer van 2013 neer in het Etihad Stadium. De schokbreker op het middenveld kwam over van Shakhtar Donetsk en werd in Manchester meteen een vaste waarde. De voorbije 4,5 seizoenen kwam de 41-voudig Braziliaans international voor de Citizens tot liefst 213 officiële duels (en 19 goals).

In zijn prijzenkast staat voorlopig één Engelse titel (2014) en twee League Cups (2014 en 2016). Met Shakhtar won hij voordien onder meer zes Oekraïense titels en de UEFA Cup.

Dit seizoen lijkt daar nog een titel bij te gaan komen. Manchester City staat na 23 speeldagen in de Engelse Premier League aan de leiding met 62 punten, twaalf meer dan eerste achtervolger Manchester United. Eerder deze week communiceerden de Citizens ook al de contractverlenging van de Argentijnse verdediger Nicolas Otamendi.