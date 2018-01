Union krijgt stedenbouwkundige vergunning en keert komend seizoen terug naar Mariënstadion

Brussel - 1B-club Union heeft vrijdag positief nieuws naar buiten gebracht. De Brusselaars hebben hun stedenbouwkundige vergunning voor werkzaamheden aan het Joseph Mariënstadion verkregen. Die werkzaamheden zullen begin februari starten. Er wordt gemikt op een terugkeer naar het Dudenpark voor volgend seizoen.

Traditieclub Union, in een ver verleden elf keer landskampioen, speelt als sinds 1919 - volgend jaar een eeuw geleden - in het Joseph Mariënstadion, gelegen in het Dudenpark in Vorst. In de hoogtijdagen van de geelhemden had het stadion een capaciteit van 44.000 plaatsen. De voorbije twee seizoenen moest er echter uitgeweken worden naar het Koning Boudewijnstadion, omdat het in verval geraakte stadion, waarvan de capaciteit inmiddels was teruggebracht tot 5.500 plaatsen, niet meer voldeed aan de stadionvereisten voor clubs in 1A en 1B.

De club wilde haar toekomst verderzetten in het Joseph Mariënstadion. Een nieuw bouwproject, ter waarde van 4,2 miljoen euro, zal de historische context van het stadion respecteren. De eretribune van het stadion is immers beschermd cultureel Belgisch erfgoed. Maar er zullen ook nieuwe sanitaire voorzieningen, een nieuwe locatie voor politie- en hulpdiensten en diverse andere zaken worden voorzien.

Naast de financiering van de gemeente, de eigenaar van het stadion, kreeg het project van het Brussels Gewest een subsidie van 2,4 miljoen euro.

Union staat momenteel zesde in de algemene rangschikking van de Proximus League. Ook in de tweede periode staan de Brusselaars voorlopig zesde, waardoor op het einde van het seizoen waarschijnlijk play-downs wachten.