Russische scholier maakt zes gewonden bij aanval met bijl

Voor de tweede keer in een week tijd heeft een Russische scholier vrijdag medestudenten verwond bij een aanval met een bijl, deze keer in de Siberische stad Ulan-Ude.

De dader, een 15-jarige, ging met een bijl tekeer in een klas met 13-jarigen. Een leraar en vijf studenten raakten gewond. Daarna gooide hij een molotovcocktail om het klaslokaal in de fik te zetten te zetten, aldus het Russische openbaar ministerie in een verklaring.

De 15-jarige probeerde zelfmoord te plegen en is opgenomen in een ziekenhuis.

In de stad Perm, in het Oeralgebergte, vielen een scholier en een vroegere scholier maandag met messen een school binnen. Ze verwondden daarbij vijftien mensen, en een leraar werd in de nek gestoken.

Volgens het Russische openbaar ministerie is er geen verband tussen de twee feiten.