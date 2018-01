IJslandse politie haalde één kilo cocaïne uit buik van gehandicapte Belg

De politie van IJsland stelde zopas haar drugsvangst-rapport van 2017 voor. De belangrijkste vangst is gedaan uit de maag van den Belgische smokkelaar: 1 kilo cocaïne zat verstopt in zijn buik.

Foto: rr

Op haar Facebookpagina pakt de politie van Reykjavik uit met haar drugsvangsten van vorig jaar. Alles samen zijn dan 42 kilo drugs onderschept. De meeste op de luchthaven van Reykjavik. De meest spectaculaire vangst is gedaan bij een gehandicapte Belg.

Levensgevaarlijk

Toen de Belg door de scanner moest, zagen de douaniers 106 witte pakketjes in zijn ingewanden. Vooral in zijn darmen en maag. De Belg bekende later dat hij net voor opstijgen de pakketjes met cocaïne had ingeslikt.

“De techniek om via de ingewanden drugs het land binnen te smokkelen, is levensgevaarlijk”, zegt de politie van IJsland. “Als er een van die pakketjes openscheurt, kan je sterven. In oktober probeerde iemand met 42 ingeslikte pakketjes het land binnen te raken. Eén pakketje scheurde open. De man lag drie uur op de operatietafel. Uiteindelijk is hij gered.”