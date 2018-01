Bestuurder die Jelle (24) doodreed, vraagt werkstraf in beroep: “Anders kan hij nooit meer voor de klas staan”

Torhout / Lichtervelde - De geschorste leerkracht die op 7 februari 2016 Torhoutenaar Jelle Tommeleyn (24) doodreed en vluchtmisdrijf pleegde vraagt in beroep een werkstraf. De 33-jarige Lichterveldenaar Brian I. had van de politierechter vijf jaar cel gekregen, waarvan drie effectief, maar daar wou hij zich niet bij neerleggen. “Met een effectieve celstraf kan hij nooit meer voor een klas staan”, aldus zijn advocaten.

Voor de allereerste keer sinds de start van het proces werd Brian I. vandaag vergezeld door zijn ouders, broer en vriendin. En er was nog iemand meegekomen: klinisch psycholoog Carl Defreyne, die Brian I. onderzocht. Brian I. houdt al van meet af aan vol dat hij dacht dat hij die noodlottige nacht een grijs verkeersbord had aangereden. Pas toen een buur ‘s anderendaags de schade aan zijn bestelwagen zag en vertelde over een ongeval met vluchtmisdrijf, zou het bij Brian I. beginnen dagen zijn. Volgens de psycholoog is die verklaring volstrekt geloofwaardig. “Niets wijst erop dat hij hierover liegt”, getuigde Defreyne in de rechtbank. “Hij heeft ook nooit de tijd gehad om een leugenachtig verhaal de construeren.”

Foto: aft

Rationeel denken

Maar de politierechter geloofde in april vorig jaar alvast geen snars van die beweringen en veroordeelde Brian I. toen tot vijf jaar cel, waarvan drie effectief, en vijf jaar rijverbod voor onopzettelijke doodslag. Een zware straf, maar de feiten waren dan ook niet min. Op 7 februari 2016, om iets over 5 uur, week Brian I. met zijn wagen van de weg en maaide drummer Jelle Tommeleyn omver. I. stopte niet en reed, ondanks de zware schade aan zijn voertuig, gewoon verder. “Over zijn schuld bestaat niet de minste discussie,” stelde advocaat Jurgen Dehaemers vanochtend. “Hij had moeten stoppen om te zien wat hij had uitgespookt en moet dan ook gestraft worden. Maar de straf die de politierechter hem gaf is ons inziens te zwaar. De rechter ging er van meet af aan dat mijn cliënt gelogen had. Juist daarom vroegen we aan een psycholoog om hem te onderzoeken” Volgens Dehamers kon I. niet zien dat hij een mens had aangereden. “Daarvoor ging het veel te snel. Bovendien krijg je tijdens zo’n ongeval een overvloed aan informatie dat je niet meer rationeel kunt denken.”

Tijd terugdraaien

Het openbaar ministerie hield voet bij stuk en vroeg om de eerste straf te bevestigen. “De deskundige wees op een manifeste onoplettendheid. Hoe kan je beweren dat je dacht dat je een verkeersbord had aangereden, als je zelfs niet stopt. Dat hij niet meer rationeel kon denken, neemt niet weg dat hij verantwoordelijk blijft. Bovendien kon hij wel nog voldoende rationeel denken om te besluiten dat hij een bord had aangereden”, aldus de procureur.

Patrick Arnou, de tweede advocaat van I., vroeg om zijn cliënt geen effectieve celstraf op te leggen. “Met zo’n straf zou hij nooit meer voor een klas kunnen staan. Geen enkele school zal hem nog in dienst willen nemen. Zijn toekomst zou vernietigd zijn. We hopen dan ook op een ernstige werkstraf. Dan kan hij ten minste nog iets terugdoen en misschien nog iets goedmaken”, aldus Arnou. Met bevende stem nam ook Bryan I., die tot het ongeval werkte in basisschool Vekba in Aartrijke, het woord. “Ik heb veel leed veroorzaakt en heb lang gezocht naar de juiste woorden om te vertellen aan de nabestaanden. Ik zou de tijd zo graag willen terugdraaien, iets goedmaken. Ik heb die jongen echt niet gezien.”