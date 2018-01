Vanhaezebrouck: “Wat Club presteert is uitzonderlijk, gelukkig bestaan de play-offs nog”

Anderlecht begint zondag het tweede luik van de reguliere competitie met de lastige verplaatsing naar Genk. Zonder grote versterkingen moet paars-wit winnen om de kloof met leider Club Brugge niet groter te laten worden. Hein Vanhaezebrouck predikt echter realisme: “Als Club op dit elan blijft doorgaan, zal de marge alleen maar groter worden. Wat Brugge presteert is uitzonderlijk, gelukkig bestaan de play-offs nog...”

Anderlecht is nog niet op volle sterkte voor de zware trip naar Genk. Obradovic hervatte de looptraining maar is nog niet inzetbaar, net als Chipciu die deze week uitviel met een kleine ontsteking aan de knie. En dan zijn er nog de langdurig geblesseerden Andy Najar (hamstrings), Kara (knie) en Emmanuel Sowah (adductoren). Uros Spajic is door een vijfde gele kaart geschorst.

Tot overmaat van ramp moest ook Frank Boeckx de training staken vrijdag. “De medische staf volgt zijn situatie op, indien nodig zal Boy de Jong zijn plaats in de selectie innemen”, aldus Anderlecht. “We nemen de volledige groep die fit is mee naar Genk, dus ook met vijf jongeren”, vertelde Hein Vanhaezebrouck op zijn persconferentie.

De Anderlecht-trainer is beducht voor het nieuwe Genk: “Elke coach legt andere accenten maar de komst van Clement was voor Genk vooral een nieuwe start. Ze zijn na Nieuwjaar ook goed begonnen met winst op Oostende en ze zullen er nog alles aan doen om Play-Off 1 te halen. Nee, het wordt niet simpel want Genk was ook één van de weinigen die Club Brugge konden kloppen. En dat ze zelf geen grote spits meer hebben kan juist verraderlijk zijn: we weten niet goed wat we moeten verwachten. We zullen zelf goed moeten zijn.”

“Gewerkt aan het groepsgevoel”

Voor de winterstop kon Anderlecht echter niet imponeren, vooral bij een achterstand leek de ploeg met een mentaal probleem te zitten. “Op stage hebben we gewerkt aan heel wat zaken maar op één week tijd kan je niet aan alle aspecten werken. We hebben hard gewerkt, vooral tactisch en conditioneel, maar we zijn er nog niet. Al zag ik toch al enkele verbeteringen.”

“Aan het mentale probleem kan je niet veel doen: je kan daarover spreken en vormen organiseren waarin ze moeten reageren, maar de echte test komt pas als ze in dezelfde situatie terechtkomen. Het mentale aspect is deels ook trainbaar maar dat is moeilijker dan het fysieke en technische aspect. We hebben wel gewerkt aan het groepsgevoel. In individuele sporten zoals tennis moet je alleen je plan trekken, in een tamsport als de onze heb je het voordeel dat je elkaar kan helpen en er als groep toch kan uitkomen. Als mannen met iets extra’s jongens die het moeilijker hebben kunnen pushen, kan je iets meer bereiken. ik hoop natuurlijk dat we niet in de problemen zullen komen, maar er gaan altijd momenten komen dat het tegenzit en we zullen dan zien of de groep in staat is om een stap vooruit te zetten. Een mental coach of pyscholog? Ik vind niet dat je die er plots moet gaan bijhalen als er problemen zijn. Ik vind dat altijd een meerwaarde - ook als er geen problemen zijn - maar we hebben daar inderdaad nog geen werk van gemaakt. In de toekomst kan dat er misschien wel nog van komen.”

“Uitzonderlijk van Club Brugge”

In december werd met 5-0 verloren van Club Brugge en Charleroi kam met 1-3 winnen in Brussel, waardoor Anderlecht nu al volgt op 13 punten van de leider en twee puntjes minder heeft dan de Karolingers.

“Oké, in december hebben we twee na elkaar verloren van ploegen die boven ons stonden maar we hebben in die maand toch ook veel punten gepakt”, aldus Vanhaezebrouck. “En nu gaan we in de resterende reeks van negen matchen het zo goed mogelijk proberen te doen. Maar we gaan ons niet focussen op anderen, we gaan enkel naar onszelf kijken. Ons eerste target is nu om de ploeg voor ons voorbij te steken en zorgen dat ze achter ons niet dichter kunnen komen, en dan zien we wel. Winnen moet in Genk? Ja, ik wil alle negen wedstrijden winnen maar als je realistisch bent, weet je dat 27 op 27 wellicht niet zal gebeuren. We leven van match naar match en willen met deze groep progressie maken op alle vlakken en dan staan we misschien een stap verder aan het begin van de play-offs. En gelukkig bestaan die play-offs want anders was de kampioen zoals in 8 op 10 van de andere competities ook al gekend...”

“Natuurlijk wil ook Hein Vanhaezebrouck zoals alle analisten dat we Club Brugge het vuur aan de schenen leggen. Maar ik ben realistisch genoeg om te weten dat dat niet gemakkelijk wordt. Als Club op dit elan blijft doorgaan, zal de marge zelfs alleen maar groter worden. Het is immers lang geleden in België dat een club zo veel punten kon pakken, het zijn bijna Spaanse of Duitse toestanden... Zij hebben nu al 53 punten, wij 40. Als we na negen wedstrijden pakweg 60 punten hebben, is dat niet zo slecht. Het is echter vooral Club Brugge dat héél veel punten pakt.”

“Twee spitsen, ik ben al content”

Voorlopig kreeg Vanhaezebrouck nog geen versterkingen, behalve Ganvoula die terugkeerde van bij KV Mechelen. Hij is echter het enige alternatief voor de met zichzelf worstelende Teodorczyk.

“Ze zijn allebei fit, daar ben ik al blij mee”, lachte HVH een beetje groen. “Ze werken ook allebei erg hard, het is nu aan ons om met hen verder te werken en ervoor te zorgen dat ze zichzelf terugvinden. Nee, met Ganvoula hebben we nu toch al twee spitsen, ik ben content. Dat de concurrentie wel al zaken deed? Iedere club werkt zoals ze wil en kan werken, daar kan je niets aan veranderen. Van bij Kortrijk heb ik de ervaring om met beperkte middelen te werken, ik maak me daar niet meer druk in. We zitten nu eenmaal met die overname, het is aan deze groep om het zo goed mogelijk te doen.”

“Jammer als Ferrera zou vertrekken”

Tot slot kreeg Vanhaezebrouck ook nog een vraag over beloftencoach Emilio Ferrera, die wel eens zou kunnen vertrekken om assistent te worden van Michel Preud’homme bij Bordeaux.

“Ik zou het heel spijtig vinden als hij zou vertrekken, hij heeft goed werk afgeleverd bij de beloften. Maar ik heb daar weinig over te zeggen. Ik heb er ook met hem al over gesproken en Emilio heeft zijn visie. Met zijn ervaring als hoofdcoach heeft hij toch een meerwaarde voor jongeren op te leiden voor de eerste ploeg. Hij kent de klappen van de zweep.”