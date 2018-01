Concurrent van Mignolet is beste maatjes met coach Klopp: “De verstandhouding tussen ons is zeer goed”

De Duitse doelman Loris Karius, concurrent van Simon Mignolet bij Liverpool, waardeert zijn landgenoot en coach bij de ‘Reds’ Jürgen Klopp heel erg. “De verstandhouding tussen ons is zeer goed, ik stel hem op prijs als trainer en als mens”, verklaart Karius vrijdag in een interview met de Duitse krant Die Welt. “Hij toont altijd begrip, motiveert ons op moeilijke momenten en helpt me elke dag beter te worden.”

De jonge Duitser kwam op aandringen van Klopp naar Liverpool, hoewel Mignolet tot dan onbetwist titularis was. Sinds begin dit jaar heeft Karius echter Mignolet voorbijgestoken in de pikorde. Nu is de 24-jarige doelman de nummer één bij Liverpool, voor Nieuwjaar was hij enkel in de Champions League zeker van een basisplaats. “Bevredigend was dat niet. Ik wou natuurlijk elke week spelen. Maar ik wist ook: vroeg of laat krijg ik opnieuw mijn kans”, aldus Karius, die wel het vertrouwen van Klopp “altijd voelde”.

In de achtste finale van de Champions League tegen FC Porto heeft Liverpool in februari volgens Karius een goede kans op slagen. “Op een goede dag kunnen we elk team kloppen. We mogen van de eindzege dromen, maar het is nog een lange weg.”

Foto: Photo News

Liverpool staat in de Premier League op de derde plaats, op 15 punten van koploper Manchester City. Maandag gaat LFC op bezoek bij rode lantaarn Swansea City.