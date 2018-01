Zeven jaar cel voor man die in 2016 wapen leverde aan schutter München

De man die in de zomer van 2016 een semiautomatische wapen leverde aan een Duits-Iraanse jongeman is vrijdag veroordeeld tot zeven jaar cel. De 18-jarige schutter, die kampte met psychische problemen, doodde in juli 2016 negen mensen in een winkelcentrum in München.

Philipp Körber werd schuldig geacht aan negen gevallen van onopzettelijke doodslag en vijf gevallen van onopzettelijke verwondingen. De rechtbank volgde daarmee grotendeels het parket.

“De beschuldigde is zonder twijfel extreemrechts”, aldus rechter Frank Zimmer bij de voorlezing van het vonnis. Körber werd omschreven als “een aanhanger van de Führer en het Derde Rijk”, en iemand die zich “op een bijzonder negatieve manier uitsprak” over buitenlanders.

Daarnaast werd Körber er ook van beschuldigd de Duitse wapenwetgeving overtreden te hebben. Hij verkocht via het zogenaamde darknet een Glock 17, een semiautomatisch wapen, en munitie aan de 18-jarige David Ali Sonboly. De schutter had volgens de politie ook banden met extreemrechts.

Met islamitische extremisten had hij geen banden, maar hij was wel geobsedeerd door massamoorden en had psychische problemen. Hij koos de vijfde verjaardag van de aanslagen in Oslo en Utoya door de Noor Anders Breivik voor zijn aanval. Nadien pleegde hij zelfmoord.