Zo zal het nieuwe waterpark van Bellewaerde eruitzien

Ieper - In Ieper zijn vandaag de werkzaamheden voor de bouw van Bellewaerde Aquapark van start gegaan. Dat laat het West-Vlaamse pretpark weten in een persbericht. Het indoorwaterpark heeft de ambitie om “het meest complete waterpark voor de hele familie” te worden. De opening is voorzien in het voorjaar van 2019.

Bellewaerde Aquapark heeft de ambitie om het meest complete waterpark voor de hele familie te worden. Tijdens een persvoorstelling stelden Bellewaerde en LD Architecten hun plannen voor aan de hand van een indrukwekkende maquette. Op de maquette is te zien zien we dat er verschillende waterspeeltuigen zullen geplaatst worden in een oase van groen, waarbij een tiental bomen en ander groen worden aangeplant. Kinderen van verschillende leeftijden kunnen op ontdekking gaan in en op twee interactieve “expeditieboten” of in de speelzone met een grote kantelende emmer en tal van verrassingen.

34 graden, het hele jaar door

Ook de allerkleinsten beleven plezier in een peuterbad en speelzone op hun maat. Een lazy river zal de bezoekers doorheen het volledige park voeren langs ondermeer een grot, een klimmuur en tal van watereffecten. Voor de warme zomerdagen is er eveneens een buitenzone met ligweide voorzien. Bezoekers kunnen tevens iets eten of drinken in het restaurant bij Bellewaerde Aquapark, alsook plaatsnemen op het terras naast het zwembad of op het zonneterras buiten. Het hele jaar door zullen zwemmers kunnen genieten van een aangename temperatuur van 34°C in het waterpark.

Top secret glijbanen

Diverse leveranciers zijn druk in de weer om unieke en op maat gemaakte waterglijbanen voor te stellen. Voorlopig kan er enkel meegegeven worden dat Bellewaerde Aquapark het comfort en de veiligheid van de bezoeker voorop stelt en kiest voor een uniek transportsysteem waarbij de banden automatisch naar boven worden gebracht. De exacte samenstelling van de glijbanen laten we nog even aan de verbeelding over en wordt pas later vrijgegeven.

Foto: Bellewaerde

