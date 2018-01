Boris Johnson: “Laten we een brug bouwen naar Europa na de Brexit”

De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Boris Johnson, heeft voorgesteld om een gigantische brug te bouwen tussen Groot-Brittannië en het Europese vasteland.

Boris Johnson, een grote voorstander van de Brexit, heeft volgens verschillende Britse media aan de Franse president Emmanuel Macron gezegd dat het eigenlijk toch wel een “beetje belachelijk” is dat Frankrijk en Groot-Brittannië slechts verbonden zijn door een treinspoor.

Johnson stelde vervolgens voor om een enorme brug te bouwen tussen de twee landen, die zo’n 22 mijl of 35 kilometer lang zou worden. Het antwoord van Macron? “Ik ga akkoord. Let’s do it (laten we het doen, nvdr).”

De Britse minister heeft het idee van de brug nog niet in het publiek uitgesproken, maar onder meer The Daily Telegraph en The Guardian zijn zeker dat er over een brug gesproken is. Boris Johnson hintte op Twitter wel naar het voorstel: “Ons economisch succes hangt af van goeie infrastructuur en goeie connecties. Misschien is de kanaaltunnel maar een eerste stap?”

So much important work in #UKFRSummit outcomes, but I’m especially pleased we are establishing a panel of experts to look at major projects together. Our economic success depends on good infrastructure and good connections. Should the Channel Tunnel be just a first step? — Boris Johnson (@BorisJohnson) 18 januari 2018

Volgens The Daily Telegraph is het niet duidelijk of er al gedetailleerde gesprekken plaatsvonden tussen Frankrijk en Groot-Brittannië. Johnson zou wel aan zijn medewerkers gezegd hebben dat “de technologie snel vooruitgaat en er op andere plaatsen ook lange bruggen gebouwd worden”.

Johnson gaf in het verleden al aan dat hij fan is van een tweede kanaaltunnel. Nu zou hij dus ook geloven dat een brug mogelijk is.