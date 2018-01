Bölöni roept Club nu al uit tot “de verdiende kampioen”, Leko wil “niet arrogant” worden

Club Brugge klopte dit seizoen al de tweede in het klassement met 5-1, nummer drie met 5-0 en zaterdag staat de confrontatie met nummer vier op het programma. Antwerp-trainer Laszlo Bölöni beseft alvast dat hij tegen de beste ploeg van België speelt. “Het zou onrechtvaardig zijn als zij straks geen kampioen zouden worden.”

Bölöni vertelde op zijn persconferentie dat hij de bekermatch van Club Brugge tegen Charleroi niet had gezien. Maar dat geloven we niet. De Roemeense trainer is in de voorbereiding op een wedstrijd zo bezig met alle details dat hij die wedstrijd niet aan zich zou laten voorbijgaan. Maar wat wel vaststaat: Bölöni had die wedstrijd niet nodig om de grote kwaliteit van Club te kennen. “Club Brugge is veruit de beste ploeg dit seizoen”, zegt de Roemeen. “Ze hebben een grote voorsprong waardoor ze de grote favoriet zijn voor de titel. Het zou een grote onrechtvaardigheid zijn dat zij straks geen kampioen zouden worden. Want heel die play-offs, dat is eigenlijk niet eerlijk, hé. Club verdient de titel.”

De zenuwen staan strak gespannen voor de topper van zondag, vooral bij de Antwerp-supporters. De komst van de grote vijand is al weken het gespreksonderwerp bij de fans. “Maar ik ben geen fan, ik ben een trainer. Ik snap dat er veel te doen is rond deze match, maar de wedstrijd tegen Club Brugge is misschien wel de minst belangrijke van de negen die ons nog resten.”

Al wil dat niet zeggen dat Bölöni de drie punten zomaar te grabbel gooit. “Zelfs al spelen we tegen Barcelona, dan nog wil je winnen. Maar wat is normaal? Als ik zeg dat we met een punt tevreden zouden zijn, dan noemen jullie mij een zwartkijker. Dat wil ik niet zijn. Er is een wedstrijd en het eerste doel is altijd om op de afspraak te zijn. En de overwinning schenkt je altijd het meeste voldoening. Maar soms moet je ook realistisch zijn. Maar ik ga niet vertellen dat ik tevreden zal zijn met een punt. Neen, we beginnen altijd aan een wedstrijd om te winnen.”

Nog geen Rodrigues

Batubinsika en Arslanagic zijn zoals verwacht niet speelklaar, maar ook Ivo Rodrigues moet verstek geven. “Hij heeft het advies gekregen om nog tien dagen langer aan zijn herstel te werken. Hij heeft twee, drie goede trainingen gedaan, maar nadien voelde hij toch wat hinder waardoor het beter is dat hij wat rustig aan doet.” Jens Teunckens, doelman die gehuurd wordt van Club Brugge, zal nog niet in de selectie zitten. De drie andere nieuwkomers – Nazaryna, Pitroipa en Habran – komen wel in aanmerking voor een selectie.

Leko: “We mogen nu niet arrogant worden”

“We gaan met veel zin naar Antwerpen”, aldus Ivan Leko van Club Brugge. “Het is een ploeg die op hun manier wedstrijden probeert te winnen en dat ook doet, anders zouden ze niet op die vierde plaats staan. Antwerp speelt op een andere manier dan de onze, maar dat is hun recht. Voetbal is zo interessant omdat er zoveel manieren zijn om een match te winnen. Maar wij gaan uit van onze sterkte. Als je een winnaar bent, moet je ook op de moeilijke verplaatsingen je kwaliteiten tonen.

“Na dinsdag (in de beker tegen Charleroi, red) was ik een tevreden trainer, hoe we spelen leunt heel dicht aan bij wat ik wil bereiken, maar we mogen nu niet arrogant worden. Werken om steeds beter te worden is het doel.”

Dinsdag toonde Jordy Clasie zich p het Brugse middenveld, maar Leko heeft nog geen keuze gemaakt over wie de komende weken in de basis staat. “Zoals ik al het hele seizoen zeg: enkel de volgende wedstrijd telt. Ik blik dus ook niet vooruit op de weken en maanden die na zondag komen. Ik ben blij met wat zowel Clasie als Nakamba al getoond hebben. We zoeken altijd evenwicht in de ploeg, daarvoor moeten goede spelers soms op de bank. Of Nakamba én Clasie samen kunnen spelen? Dat kan. Het systeem is niet belangrijk, we hebben een visie op voetbal en die past in 4 à 5 verschillende systemen.”

Op de flank moet Club zondag wel Limbombe missen. “Anthony was de voorbije maanden heel belangrijk met zijn goals en assists. Maar onze sterkte is het collectief. Zondag zal het beste collectief winnen. Of Tomecak in zijn plaats speelt? Hij heeft ervaring en kwaliteit en is één van de opties.”

