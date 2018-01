Mercedes roept tienduizenden auto’s terug voor software-update die schadelijke uitstoot vermindert

Tienduizenden Mercedessen in ons land krijgen een software update om de uitstaat van schadelijke gassen te verminderen. Bij de E- en C-klasse is dat al gebeurd. Nu zijn de A en de B-klasse aan de beurt. Twee maanden geleden werden die al eens teruggeroepen voor een ander probleem namelijk met de startstroombegrenzer die in uitzonderlijke gevallen kon oververhitten en brand veroorzaken.

Tienduizenden Mercedes-eigenaars in ons land kunnen naar hun garage gaan voor een gratis software-update. De Duitse autobouwer Daimler wil zo de uitstoot van de stikstofoxides in zijn diesels naar beneden halen. Het gaat om dieselwagens die voldoen aan de Euro 5- en Euro 6-emissienorm.

Christophe Vloebergh van Mercedes België zegt vanop het Autosalon in Brussel dat Mercedes-eigenaars een brief gaan ontvangen (of al ontvangen hebben). Daarin staat dat men een update kan laten doen om de uitstoot van stikstofoxide te verminderen.

“Uiteraard zonder gevolg voor de bestuurder, het vermogen van de wagen en de duurzaamheid van het voertuig. Ik wil hier wel duidelijk benadrukken dat dit niets te maken heeft met sjoemelsoftware”, zegt Vloebergh.

Startstroombegrenzer

In eerste instantie werden de voertuigen type E- en C-klasse teruggeroepen. Nu is het aan de A- en B-klasse. En aan de GLA en GLC, de compacte SUV’s.

Opvallend genoeg is het de tweede keer in evenveel maanden tijd dat Mercedes-Benz die voertuigen terug naar de garage roept.

In november werden wereldwijd, dus ook bij ons, in totaal 1 miljoen Mercedes-Benz wagens terug naar de garage geroepen omdat er een probleem was met de startstroombegrenzer. Die kon in uitzonderlijke gevallen oververhitten en brand veroorzaken.

Nog een maand eerder riep Mercedes-Benz wereldwijd ruim een miljoen auto’s terug voor een mogelijk probleem met de airbags aan de bestuurderskant. Die konden spontaan opengaan.