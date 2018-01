Geen match voor Rode Duivel op Tinder: “Batshuayi? Nooit!”

De Portugese topclub Sporting Braga heeft op een originele manier de komst van twee nieuwe spelers aangekondigd. Braga maakte gebruik van de populaire datingapp Tinder om de transfers van de Braziliaan Ricardo Ryller en de Kroaat Andrej Lukic publiek te maken.

Het filmpje startte met een aantal afwijzingen via de app. Zo werd Cristiano Ronaldo als ‘te duur’ bestempeld. Rode Duivel Michy Batshuayi kreeg vervolgens ‘jamais’ als bijschrift. Ook Real Madrid-verdediger Dani Carvajal en de broodjesetende Engelse doelman Wayne Shaw (Sutton United) kregen een nul op hun rekest.

Twee spelers hebben een ‘match’ met Sporting Braga, namelijk nieuwe aanwinsten Ricardo Ryller en Andrej Lukic. De 23-jarige Ryller is een Braziliaanse middenvelder, die overkomt van Luverdense in zijn thuisland. De eveneens 23-jarige Lukic is een verdediger, die wordt overgenomen van het Kroatische Osijek.

Sporting Braga staat na 18 speeldagen in de Portugese Primeira Liga op de vierde plaats, met 37 punten. In de poulefase van de Europa League wonnen de roodhemden hun groep. In februari wacht in de zestiende finales Olympique Marseille als tegenstander.