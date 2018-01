Jupiler Pro League ontwaakt uit zijn winterslaap: op deze vijf ‘nieuwigheden’ moet u dit weekend letten

Vrijdagavond ontwaakt de Jupiler Pro League uit zijn winterslaap. Met een confrontatie tussen Sporting Charleroi en Excelsior Moeskroen staat al één wedstrijd van de 22e speeldag op het programma. Maar wie begint er met nieuwe moed aan de tweede helft van het seizoen?

Foto: Photo News

De ‘missing link’ van Club

Het is al wat geweest met de doelmannen van Club Brugge. Ethan Horvath flaterde te veel, Guillaume Hubert bleek niet goed genoeg en Ludovic Butelle was niet meer dan een noodoplossing. Vanaf dit weekend zitten er dan ook twee nieuwe doelwachters in de kern bij de fiere competitieleider.

De Rus Vladimir Gabulov, één grote brok ervaring, en de Nederlander Kenneth Vermeer, nog een brok ervaring. Club heeft op AA Gent na de beste verdediging in de Jupiler Pro League. Als het nu ook niet één maar twee betrouwbare doelmannen ter beschikking heeft, doet de rest best een schietgebedje...

Foto: gumzmedia

De bijgestelde ambitie van Antwerp

Wie had gedacht dat Royal Antwerp FC in januari op een vierde plaats zou staan, voor onder andere AA Gent en Racing Genk? De Great Old heeft zijn ambities bijgesteld en gaat vol voor Play-Off 1. Om die ambities kracht bij te zetten, haalde Antwerp deze winter vijf versterkingen in huis. Vooral de 31-jarige Jonathan Pitroipa lijkt een meerwaarde te kunnen worden. De Burkinees deed ervaring op in de Bundesliga bij Freiburg en Hamburg, en de Ligue 1 bij Rennes.

Foto: BELGA

“Nieuwe” Buffalo’s

AA Gent maakte onder leiding van Yves Vanderhaeghe een knappe remonte en staat als nummer vijf weer tussen de mensen na een dramatische start. Dat hield de club echter niet tegen om deze maand de kern wat op te kuisen. Oudgedienden Kenny Saïef en Danijel Milicevic verlieten de Gentse stal, terwijl flop Damien Marcq West-Vlaamse oorden opzocht en Thomas Matton stopte.

Enter nieuwelingen Anders Christiansen, Sigurd Rosted en Rangelo Janga. Een versterking voor elke lijn. Afwachten of zij de Buffalo’s een nieuw elan kunnen geven en de hoogdagen van onder Hein Vanhaezebrouck weer kunnen doen herleven.

Foto: BELGA

De hoop van Essevee en KV Mechelen

Veertiende en vijftiende. Als ze bij Zulte Waregem en KV Mechelen naar de stand kijken, zullen ze toch even slikken. Beide teams hadden vooraf hogere doelen gesteld maar tot nu toe liep het niet naar wens voor Essevee en Malinwa, die dit weekend tegen elkaar spelen. Het team van Francky Dury rekent op twee ervaren mannen en een Belgisch talent om de zaak recht te trekken. Hamdi Harbaoui heeft wat te bewijzen ten opzichte van Anderlecht, Damien Marcq ten opzichte van AA Gent en Theo Bongonda ten opzicht van Celta.

Bij KV Mechelen pakten ze stevig uit deze winter. Ze kochten bijna een volledig nieuwe ploeg en verwelkomden maar liefst acht nieuwe spelers. Ook bij Malinwa rekenen ze op de ervaring. Yacouba Sylla moet dé draaischijf worden Achter de Kazerne en is misschien wel de meest opvallende Belgische transfer van januari. Ook mannen als Clement Tainmont, Nicolas Verdier en Fabien Camus zouden van KVM een betere ploeg moeten maken in 2018.

Foto: Photo News

Het geloof in Teo (?)

Anderlecht had deze maand één grote prioriteit: een nieuwe spits aantrekken. Bij de herstart van de competitie is daarvan echter nog geen sprake. Integendeel. Hamdi Harbaoui trok naar Zulte Waregem en Robert Beric keerde terug naar Saint-Etienne.

Van Henry Onyekuru is op korte termijn nog geen sprake en dus komt voorlopig alle druk op de schouders te liggen van de fel bekritiseerde Lukasz Teodorczyk. Gelooft paars-wit dan weer in de Pool? Wie weet, doet dat net wonderen. Een zekerheid: van de man van tien miljoen, Nicolae Stanciu, is alvast géén sprake meer in Brussel.

