Pipefitter schoolt om tot fietshersteller, servicetechnieker wordt mechanisch tekenaar

Via een intensief traject arbeidsongeschikt erkende personen naar duurzaam werk leiden: dat is in een notendop de ambitie van een samenwerkingsverband tussen de VDAB en diverse begeleidingspartners. Patrick was pipefitter en schoolde zich om tot fietshersteller, Yves was servicetechnieker en is nu mechanisch tekenaar.

Door een schouderprobleem bij zijn werk als pipefitter werd Patrick (34) uit Menen arbeidsongeschikt verklaard. Zijn ziekenfonds meldde hem aan bij de GTB (Gespecialiseerde Trajectbepalings- en Begeleidingsdienst) om zich te heroriënteren en herscholen. “Tijdens de eerste gesprekken werd gepolst naar mijn technische kennis en interesse. Omdat ik een sterke passie en affiniteit had met wielrennen en mountainbike kwamen we uit op de piste van fietshersteller”, vertelt Patrick.

Herscholing tot fietsmecanicien

De GTB liet Patrick van het beroep proeven om uit te klaren of de job wel fysiek haalbaar was op de langere termijn, tegelijkertijd werden diverse opleidingsmogelijkheden bekeken. Na diverse telefoons naar kleine zelfstandigen kon Patrick op gesprek bij een grotere fietsenketen in de regio. Patrick kreeg de kans om enkele weken een deeltijdse verkennende stage, 20 uur per week, uit te voeren. De stage werd dermate gunstig ervaren door zowel de werkgever als Patrick, dat aansluitend een tijdelijke progressieve tewerkstelling voor een drietal maanden werd overeengekomen. Patrick werd tijdens deze periode verloond naar werken met gedeeltelijk behoud van zijn mutualiteitsstatuut.

De positieve samenwerking overtuigde Patrick nog meer om zich binnen de fietsbranche te herscholen. “Afgelopen najaar startte ik met een opleiding tot fietsmechanieker. Hierdoor krijg ik de kans om in enkele maanden mijn diploma te behalen. Ondertussen leer ik alle technische aspecten van de job waaronder basisherstel en herstel van elektrische fietsen. Op die manier hoop ik duurzaam aan de slag te kunnen in een sector die me nauw aan het hart ligt. De kans op tewerkstelling is zeer reëel.”

Kapotte rug, schouders en nek

Na zijn middelbare beroepsopleiding automechanica was Yves Clauw (46) uit Diksmuide jarenlang aan de slag als servicetechnieker bij diverse bedrijven, met als hoofdtaak depannage van hydraulische componenten. “Ik deed mijn job graag maar na verloop van tijd kreeg ik fysieke klachten aan mijn rug, schouders en nek. Trekken en sleuren aan onderdelen van onder meer vrachtwagens, kranen en heftrucks eisten hun tol. Ik onderging een nek- en twee rugoperaties, de arbeidsgeneesheer verklaarde mij ongeschikt om mijn job nog langer uit te voeren.”

Zelf initiatief nemen

Yves bleef niet bij de pakken zitten en nam contact op met de VDAB. “Ik voelde me zeer goed bij hun aanpak maar zelf initiatief nemen was een must. Voor mij was het evident om mijn technische bagage niet verloren te laten gaan. Na een beroepsopleiding van vier maanden bij de VDAB ben ik nu aan de slag als mechanisch tekenaar bij ingenieursbureau Mides in Roeselare.”

Afhankelijk van het project wordt Yves voor een korte of langere termijn ‘uitgeleend’ aan een klant, momenteel is hij al acht maanden actief bij een bedrijf dat transportbanden produceert. Yves kijkt tevreden terug op het traject. “Voor mij is dit de ideale oplossing. Als servicetechnieker was ik altijd onderweg en kwam ik bij diverse klanten. Bureauwerk is niet aan mij besteed. Mijn huidige werk is zeer gevarieerd en afwisselend. Ik leer telkens weer nieuwe bedrijven en collega’s kennen. Eigenlijk is het een baan die me perfect op het lijf geschreven is”, besluit Yves Clauw.

