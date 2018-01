Rapper die vrouwen “hoeren” noemde staat morgen weer op het podium

Boef, de Nederlandse rapper weet morgen hoe erg het gesteld is met zijn populariteit. Zaterdag is zijn eerste optreden, sinds zijn “vrouwen in korte rokjes zijn hoeren”-uitspraak. Meteen daarna werd hij door onder andere dj Karolien Debecker van MNM geweerd uit de playlist.

Het jaar was geen twee dagen oud of de eerste social media-rel was een feit. De Nederlandse rapper Boef, die ook in Vlaanderen scoorde met oa “Habiba”, had een bericht gepost. Daarin vertelde hij dat hij de avond voordien autopech had. Drie meisjes waren hem komen halen. Boef zei niet meisjes maar “kechs”, Arabisch voor hoeren. Toen daar reactie op kwam, postte Boef een nieuw filmpje. “Meisjes die in korte rokje naar clubs gaan waar ook jongens zijn, zijn kechs. Duidelijk?”

Meteen stak collectieve verontwaardiging op. Via Facebook werd de oproep gelanceerd Boef met bier te bekogelen, bij zijn optredens. Organisatoren werden bang en cancelden Boef. Pas morgen staat hij weer eens op het podium, op het Noorderslag-festival in Groningen.

Aanhakers

Glen Faria, de manager van Boef. Foto: BELGAIMAGE

In aanloop naar het optreden gaf Boefs manager Glen Faria commentaar bij de kech-rel. Hij vindt festivals die Boef cancelden “aanhakers” of lieden die anderen achterna lopen, zonder goed te weten waarom.

Faria kwam ook terug op de kritiek dat Boef geen openlijk spijt betuigde over zijn kech-uitspraken. Faria ziet daar niet veel graten in. “Als rapper zeg je niet publiekelijk sorry, maar houd je je reputatie hoog. Een op een snapt hij echter heel goed dat dit onhandig was.”

Gemiste kans

Faria haalt ook nog uit naar de media die Boef nu monddood willen maken. “Boef is 24 jaar, een perfecte vertegenwoordiger, misschien zelfs woordvoerder van de jongeren. Maar in plaats van het gesprek met hem te zijn aangegaan is hij direct buiten de maatschappij geplaatst. Een gemiste kans.”