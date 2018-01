Peter Vandenbempt: “In Gent hebben ze het begrepen. Nu de rest nog en dan zijn we niet langer een derdewereldland”

Peter Vandenbempt, de vaste voetbalcommentator van Sporza Radio, maakt tweewekelijks een tussenstand van het voetbalseizoen op. Vandaag heeft hij het naar aanleiding van de commotie rond de Ghelamco Arena het over de stadionproblematiek in België. “In Gent hebben ze het begrepen. Nu de rest nog en dan zijn we misschien niet langer een triest infrastructureel derdewereldland.”