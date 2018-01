Haar schoonvader filmde Lola onder de douche en stuurde schunnige foto's. Toch ontsnapt hij mogelijk aan straf

Een man die zijn schoondochter stiekem filmde terwijl ze onder de douche stond en ook intieme foto’s van haar computer pikte, ontsnapt wellicht aan een straf. Volgens zijn advocaat dateren de feiten van voor de nieuwe wet die voyeurisme strafbaar maakt.

Diefstal van computergegevens en aanranding op de eerbaarheid, daarvoor stond Jean M. vrijdag terecht voor de correctionele rechtbank van Charleroi. De man was stiekem verliefd op zijn schoondochter, al 13 jaar de vrouw van zijn zoon, en filmde haar terwijl ze onder de douche stond. Maar hij stal ook foto’s van haar computer. Foto’s waarop ze naakt stond en intiem was.

De feiten waren wellicht nooit aan het licht gekomen, had Jean de foto’s niet zelf via een onbekend adres naar de vrouw gestuurd. Waarom hij dat deed, is nog altijd niet duidelijk. Ze diende een klacht in en een onderzoek bracht de speurders tot bij de schoonvader van het slachtoffer. Hij kon moeilijk ontkennen, want de beelden werden op zijn computer gevonden.

Meester Khoulalène, raadsman van het slachtoffer, herinnerde aan het schokkende karakter van de feiten, gepleegd door een man op wie ze vertrouwde. Aanklager Bury wees er echter op dat op het moment van de handelingen, er een juridisch vacuüm bestond om dit soort van feiten te bestraffen. Meester Poisson, die Jean M. verdedigt, riep dezelfde argumenten in als de aanklager om te pleiten voor vrijspraak.

Wraakporno

De wet die voyeurisme strafbaar maakt verscheen pas 1 februari 2016 in het Staatsblad. Lang na de feiten. Voor voyeurisme - al dan niet gefilmd - gelden vandaag gevangenisstraffen van zes maanden tot vijftien jaar. Ook het verspreiden van naaktbeelden is nu strafbaar.

Concreet stelt de wet dat het strafbaar is om iemand te observeren of van hem of haar een beeld- of geluidsopname te maken, met of zonder hulpmiddelen, zonder de toestemming of medeweten van het slachtoffer dat ontbloot is of een seksuele daad stelt in een publieke of private omgeving. En zelfs al gaf het slachtoffer initieel toestemming om beelden te maken, wordt ook het zonder toestemming of buiten medeweten om publiceren ervan strafbaar.

In één beweging pakt de wet ook de online verspreiding van naaktfoto’s of filmpjes zonder toestemming van het slachtoffer aan. Dat laatste maakt vooral ‘wraakporno’ strafbaar, waarbij een van de partners na een relatiebreuk dergelijke beelden op internet gooit.

Vonnis in de zaak tegen Jean M. op 21 februari.