Online killed the radio star (not!)

Naast traditionele radio bestaat er ook zoiets als podcasting: verhalen over allerlei onderwerpen, alleen online beluisterbaar. “Podcasting is een creatieve, gerichte manier om met audio en verhalen om te gaan”, zegt docent digital storytelling, RELAAS-podcaster en bestuurder bij radiozender Urgent.fm Pieter Blomme. “Podcasting is een interessant deel van de onlinemix om direct je publiek te bereiken.”

“Audio is laagdrempelig, democratisch en budgetvriendelijk. Iedereen kan ermee aan de slag. In tegenstelling tot broadcasting vertrek je bij podcasting vanuit een gericht en afgelijnd audioverhaal voor een heel specifiek publiek”, zegt Pieter Blomme. Podcasten waarover je wilt, YouTube met alleen klank? “Podcasting heeft zijn eigen spelregels”, klinkt het.

“Je vertrekt vanuit een heel bepaalde niche, waarvoor je een boeiende luisterervaring creëert door de kracht van je eigen verhaal en kennis, eventueel aangevuld met achtergrondgeluiden en muziek. Naar zo’n podcastopname kun je altijd luisteren. Het podcastpubliek is (inter)actiever en aandachtiger dan luisteraars van een zender met zijn constante muziekflow gericht op lange luistertijden. Luisteraars gaan ook echt naar jouw podcast op zoek. Voorlopig zijn het vaak nog geeks en nerds, want de technologie is relatief nieuw. De inhoud gaat vaak over gaming, technologie en wetenschap. Het gemiddelde podcastpubliek is 30+, rijper en hoger opgeleid. Voorlopig gaat het maar om een paar procent van alle potentiële radioluisteraars.”

360° radiomaker

Traditionele radiomakers worden beïnvloed door podcasting. “Ze zijn er zich scherp van bewust”, zegt Pieter Blomme. “Broadcasters als de VRT of BBC maken zelf steeds meer podcasts. Digitalisering heeft een grote invloed op radio: Music For Life kun je niet voluit meer volgen als je ook niet de app hebt, de video’s bekijkt of zelf live inbreekt in de flow van Music For Life. Als radiomaker moet je universeel een goed verhaal kunnen vertellen en snappen hoe het internet werkt, of je mist de interessante opportuniteiten om je doelpubliek te betrekken.”

“Digital storytelling is niet alleen je uitzending online zwieren en klaar” vervolgt Blomme. “Het is een wereld openzetten. Alles vloeit in elkaar over. Een ex-studente digital storytelling werkt nu bij StuBru. Logisch, het gaat bij een radiostation nu vaak over filmpjes maken, social media … Radio is tegenwoordig veel méér dan de radiostem, het gaat gek genoeg vooral om de visuele content. Je hebt dus geen radiostem nodig wanneer je als digital storyteller voor de radio werkt. Bij MNM word je als content creator aangenomen voor mnm.be en alle zogenaamde 360°-redacties werken op die manier.”

“Ter illustratie: vier van mijn studenten waren geselecteerd voor de Korte Golf Radioprijs, uitgereikt voor online radiokortverhalen. Van de twaalf finalisten kwamen er vier uit mijn opleiding. Geen van hen heeft een typische radiostem. Wél een goed verhaal.”

