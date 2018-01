Guardiola geeft de strijd om Sanchez definitief op en wenst de Chileen alvast succes bij zijn nieuwe ploeg

Pep Guardiola heeft vandaag op een persconferentie laten verstaan dat Alexis Sanchez niet naar Manchester City zal vertrekken. De Chileen is op weg naar stadsrivaal United en de coach van City wenst Sanchez het beste bij zijn nieuwe club.

“Ik ben niet de man met de cijfers, maar wat ik nu weet is dat Alexis een Arsenal speler is en ik denk dat hij naar United zal gaan, dus alvast mijn felicitaties en ik wens hen succes toe”, aldus de coach van de Citizens op de persconferentie vanmiddag. Zo neemt hij de laatste hoop weg voor de City-fans dat Sanchez alsnog voor het sterrenteam van Kevin De Bruyne zou kiezen.

Volgens de Britse krant The Telegraph heeft Alexis een akkoord met Manchester United. Hij zou er een contract tekenen van 4,5 jaar en hij wordt er één van de grootverdieners met een jaarwedde van 16 miljoen euro. In de Engelse media is er sprake van een transfersom van bijna 70 miljoen euro. De deal is potentieel ook verbonden aan het vertrek van United speler Henrikh Mkhitaryan, die de omgekeerde beweging kan maken.

United-trainer José Mourinho wilde vanmiddag op de persconferentie nog niet toegeven dat de komst van Sanchez zeker is: “Het is duidelijk dat iedereen weet dat we bezig zijn met de deal, zeker omdat de coach van Arsenal er zo duidelijk over is, het heeft dus weinig zin om er geheimzinnig over te doen. Maar de deal is zeker nog niet afgerond, op dit moment is Mkhitaryan onze speler en Sanchez een Arsenal speler. Ik wil me nu focussen op de match van morgen.”