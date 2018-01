Opvallend: Roeselare is in 1B al aan tweede trainerswissel van het seizoen toe

Roeselare - Roeselare heeft de samenwerking met haar coach Dennis van Wijk stopgezet. De Nederlander volgde eind september de toen ontslagen Fransman Arnauld Mercier op en was aan zijn derde periode op Schiervelde bezig.

Van Wijk slaagde er dit najaar niet in de negatieve spiraal van de West-Vlamingen te doorbreken. Na vorig seizoen nog de finale om promotie naar de Jupiler Pro League te hebben gespeeld, kwam Roeselare deze jaargang nooit voor in de bovenste regionen van het klassement. Na een vierde plaats in de eerste periode staan Van Wijk en co nu pas zevende in de tweede periode. In de algemene stand kamperen de West-Vlamingen op de vijfde plaats, hetgeen op het einde van het seizoen deelname aan de play-downs betekent. De voorbije twee wedstrijden pakte Van Wijk nog vier op zes, maar dat volstond niet om zijn job te behouden.

De 55-jarige Van Wijk, die bekend staat als een specialist in het promoveren naar eerste klasse, was eerder al bij Roeselare aan de slag tussen 2002 en 2006 en tussen 2008 en 2010. In zijn eerste ambtsperiode leidde hij de West-Vlamingen naar promotie, in zijn tweede periode kon Van Wijk degradatie niet vermijden. Verder had hij ook al de leiding over onder meer Cercle Brugge, Oostende, STVV, Bergen, Sporting Charleroi, Antwerp, Westerlo, Beerschot Wilrijk en OH Leuven.