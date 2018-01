ISIS verspreidt levensechte beelden van invasie in Washington en aanslag op Witte Huis

Terreurorganisatie ISIS heeft een nieuwe propagandavideo uitgebracht waarin de volledige invasie van Washington DC te zien is. Een leger van terroristen trekt door de straten van de Amerikaanse stad terwijl gevechtsvliegtuigen door de lucht scheren en onschuldige mensen neerschieten. Het filmpje wordt uiteindelijk afgesloten met een vernietigende aanval op het Witte Huis.

Islamitische Staat (ISIS) en hun strijders staan gekend om hun wreedheden tegen burgers, het schrikbewind dat ze voeren én de filmpjes die ze zo nu en dan heel bewust de wereld insturen. Die gebruiken ze meestal om met nieuwe aanslagen te dreigen of om een vergelding in de vorm van een executie te tonen. Angst zaaien, dus. Maar ook met de bedoeling om nieuwe rekruten aan te trekken en leden aan te werven. De meest recente video werd door Abd al Faqir de wereld ingestuurd, een pro-ISIS-groep, en zou zo’n propagandavideo zijn.

Het Witte Huis in puin

In het vijf minuten durende filmpje is de invasie van Washington DC te zien, maar ook Londen komt er in voor. De video start met soldaten die wapens verzamelen en zich voorbereiden om te vechten. Vervolgens rijden ze een stad binnen met een busje. Het blijkt om een bewerkte scène te gaan uit de Hollywood kaskraker ‘London Has Fallen’. De brug wordt opgeblazen door de explosieven in het busje en stort in, verschillende auto’s vallen in de rivier. “De martelaren vertrekken vanuit hun hol met de intentie om te doden,” staat te lezen in het bijschrift dat ondertussen op de beelden verschijnt.

Nadien neemt de video de toeschouwer mee door de straten van Washington. Aan de rand van de stad worden explosieven op gebouwen afgevuurd, vliegtuigen vliegen over de straten en schieten onschuldige burgers neer. Deze beelden komen dan weer uit de film ‘Olympus Has Fallen’. De clip eindigt met tanks die bij het Witte Huis arriveren, een bom vernietigt het Oval Office compleet.

Volgens Raphael Gluck van JihadoScope, een groep die toezicht houdt op jihadistische activiteiten op internet en sociale media, gaat het wel degelijk om pure propaganda. “Het klinkt misschien stom of zelfs kinderachtig, maar Islamitische Staat hoopt op deze manier nieuwe rekruten aan te trekken en te inspireren,” zegt hij. “De beelden van de ISIS-luchtmacht en -tanks kunnen leden hoop geven en aanmoedigen om zelf een aanval uit te voeren.” Daarvoor bestaande filmfragmenten gebruiken en herwerken, verandert niks aan hun boodschap.

Hieronder kan je de video zien, opgelet: schokkende beelden.