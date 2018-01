Pochettino bevestigt: “Alderweireld kan zaterdag de groepstrainingen hervatten”

Tottenham-coach Mauricio Pochettino heeft vrijdag bevestigd dat Toby Alderweireld bijna terug is. De Rode Duivel kan zaterdag de groepstrainingen hervatten. De Argentijn liet een opening voor een mogelijke terugkeer, volgende week zaterdag in de FA Cup-partij bij vierdeklasser Newport. “We hebben een hele week training om te zien of hij klaar is voor die wedstrijd”, aldus Pochettino.

“We gaan Toby langzaam in de groep integreren”, legde de Spurs-coach uit. “Stap per stap bouwen we zijn fitheid op met als doel opnieuw wedstrijdfit te zijn. Misschien kan dat al tegen Newport.”

Alderweireld is al sinds 1 november out met een blessure aan de hamstrings, die hij opliep in de groepswedstrijd van de Champions League thuis tegen Real Madrid (3-1). In eerste instantie werd zijn rentree rond Kerstmis verwacht, maar dat bleek te optimistisch.

Naast Alderweireld missen de Spurs zondag in de competitiewedstrijd bij Southampton ook nog de langdurig geblesseerden Danny Rose (knie) en Harry Winks (enkel). Vaste doelman Hugo Lloris is ziek. De medische staf volgt zijn situatie op om te zien of hij zondag beschikbaar zal zijn.