Mario wil verzuring op sociale media tegengaan: “Het leven is al grijs genoeg”

Denderleeuw - Omdat hij al het negatieve nieuws over en uit Denderleeuw beu is, startte Mario Cobbaert met de Facebookpagina Denderleeuw Positief. De pagina verzamelde in één dag al zo’n 350 likes en volgers.

Mario Cobbaert volgt alles wat over de gemeente Denderleeuw in de media en op de sociale media verschijnt. “Als geboren Iddergemnaar ben ik zo’n vijf jaar geleden naar Spanje geëmigreerd”, vertelt de man. “Niettegenstaande die verhuizing naar het buitenland, ben ik wel altijd al het nieuws uit Denderleeuw blijven volgen, omdat ik voordien in een heleboel verenigingen zat en ook omdat ik er nog een grote vriendenkring heb.”

Omgevallen vuilnisbak

“Tegenwoordig is alles wat verschijnt over Denderleeuw negatief: van een omgevallen vuilnisbak tot een vechtpartij”, zo zegt Mario geërgerd. “Iedereen gaat daar ook zomaar in mee en zegt dan ‘dat dat vroeger allemaal niet gebeurde’. Uiteraard werd er vroeger ook al eens gevochten, maar nu wordt dat steevast breed uitgesmeerd en opgeblazen.”

“Nochtans heeft Denderleeuw heeft wat mooie troeven die we ook moeten durven belichten. Het leven is al grijs genoeg”, vindt Cobbaert. Hij richtte de Facebookpagina Denderleeuw Positief op.

Sluikstortje opgeruimd

“Op de pagina kunnen mensen leuke dingen delen, dingen die iedereen blij maken, maar ook evenementen waarvan je een warm hart krijgt.”

“Nu staat er bijvoorbeeld een artikel op over Maria Van Mieghem die werd uitgeroepen tot Warmste Vrijwilliger van Oost-Vlaanderen. En ook verhaal van een dame uit Welle die een foto deelde van een sluikstortje dat ze zelf heeft opgeruimd heb ik erop geplaatst. Op deze Facebookpagina is in ieder geval geen plaats voor negativiteit of verzuring.”