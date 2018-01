Zeventiger aangehouden in Ieper voor diefstallen in rusthuizen en scholen

Ieper - De Ieperse onderzoeksrechter heeft vrijdag een 70-jarige man aangehouden voor twee portefeuillediefstallen in een school in Staden. Vermoedelijk komt de man in aanmerking voor nog meer diefstallen in scholen en rusthuizen in Oost- en West-Vlaanderen. Dat meldt parketwoordvoerder Johan Lescrauwaet.

Op 14 december werden twee portefeuilles ontvreemd in een school in Staden. De dief gebruikte de Visa-kaart van een van zijn slachtoffers, onder meer om te tanken in Roeselare. Via camerabeelden konden speurders een auto met Spaanse nummerplaat identificeren. Het voertuig werd geseind en op 18 januari gecapteerd door een ANPR-camera.

Agenten van de politiezone Regio Puyenbroeck troffen de wagen aan in Lochristi. De 70-jarige Belg werd gearresteerd. Hij is aangehouden voor de twee feiten in Staden. “Maar uit de eerste lezing van het dossier blijkt dat hij vermoedelijk nog in aanmerking komt voor feiten in rusthuizen en scholen in Oost- en West-Vlaanderen”, aldus Lescrauwaet. Het onderzoek loopt.