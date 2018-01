Dit is de duurste wagen in ons land (en dé blikvanger van het Autosalon)

Vijfhonderd stuks. Meer exemplaren zijn er niet gebouwd van de Bugatti Chiron, de duurste wagen in ons land en momenteel één van de blikvangers op het Autosalon. Maar wie zo’n hypercar op zijn oprit wil, moet wel héél diep in de buidel tasten.

Bugatti, het Franse supercarmerk dat sinds 1998 in handen is van de Duitse Volkswagen-groep, kan al sinds 2016 uitpakken met een hypercar die zelfs zijn zwaarste concurrenten doet verbleken. Even optrekken aan het stoplicht? In amper 13,6 seconden zit je al een 300 kilometer per uur. Een sprintje naar 100 per uur duurt een luttele 2,5 seconden en na 6,5 seconden scheur je al aan 200 kilometer per uur. Als dat nog niet snel genoeg gaat: de maximumsnelheid van de Chiron is begrensd. Maar dan wel op 420 kilometer per uur.

Niet slecht voor een karretje dat toch een flinke twee ton weegt. Maar de motor beschikt dan wel over een vermogen van 1.500 pk en 1.600 Nm aan koppel. Al die kracht komt uit de W16 die we al kennen van zijn voorganger, de Bugatti Veyron, maar dan in een verbeterde versie. De dubbele V8 heeft een cilinderinhoud van 8 liter en 4 turbo’s. Niet verwonderlijk dat al die krachtpatserij een héél duur prijskaartje heeft: 3.115.145 euro.

(lees verder onder de foto)

Foto: BELGA

Belgische eigenaars

Voor vele autofans blijft zo’n hypercar dus een verre droom. Toch zijn er ook zeker twee Belgen die met de Chiron rondrijden, zo vertelde Stefan Brungs, verantwoordelijke voor de klantendienst bij de hoofdzetel van Bugatti in Molsheim, twee jaar geleden nog aan de autowebsite Vroom. Wie de trotste bezitters zijn, houden de verkopers liever geheim. Het exemplaar dat momenteel te bezichtigen is op het Autosalon, is trouwens ook van een Belg, zo verklapte sales manager van Bugatti Brussels Luc Holderbeke aan Het Laatste Nieuws. Maar ook zijn identiteit blijft een goedbewaard geheim.

Toch zijn er ook bekende Chiron-eigenaars. Zo is de Portugese voetballer Christiano Ronaldo de trotse bezitter van een exemplaar. Drie maanden geleden pakte hij op Instagram nog uit met zijn peperdure bolide, tot grote jaloezie van heel wat van zijn volgers.

(lees verder onder de foto)

✈️ Een bericht gedeeld door Cristiano Ronaldo (@cristiano) op 28 Sep 2017 om 12:24 (PDT)

Opnieuw naar de garage

Al is het niet al goud wat blinkt. Zo zat de fabrikant enkele maanden geleden nog met een probleem en moest het 47 exemplaren van een Chiron terugroepen naar de garage. Bij een interne controle werd een gebrek vastgesteld aan de lasnaden van de beugels die de voorstoelen op hun plaats (moeten) houden. Toch wel redelijk essentieel wanneer je met een gerust geweten in enkele seconden wil optrekken naar 300 kilometer per uur.