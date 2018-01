Antwerp laat middenvelder vertrekken naar OHL

Joeri Dequevy verhuist van Antwerp naar 1B. De middenvelder speelt het komend anderhalf jaar voor OHL in de Proximus League.

De 29-jarige Dequevy speelde sinds 2015 voor Antwerp. Vooral in 1B speelde hij een belangrijke rol in de promotie van Antwerp naar de hoogste voetbalklasse. Onder trainer Bölöni kreeg hij in de Jupiler Pro League heel wat minder kansen. Hij stond dit seizoen slechts vier keer in de basis en was goed voor één doelpunt.

OHL staat in 1B momenteel op een derde plaats in het algemeen klassement op nauwelijks twee punten van leider Cercle Brugge. Belangrijker echter is dat de Brabanders in de tweede periode, waarvan de winnaar de finale speelt om de promotie, al zes punten achterstand telt op leider Lierse. OHL speelt zondag op het veld van Tubeke.