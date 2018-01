Buren zitten twaalf uur lang zonder stroom: “Maar naar een tussenkomst voor de elektricien kan ik blijkbaar fluiten”

Herzele - Een deel van het Vlierzeelse Luikerveld zat maar liefst twaalf uur lang zonder elektriciteit. Oorzaak was een ondergrondse kabel die door een kortsluiting was doorgebrand. Het euvel veroorzaakte flink wat ongemak in de wijk.

“Toen ik opstond, bleken de lampen in huis te flikkeren en vervolgens maar op halve kracht te branden”, zegt Ghislain Van Den Rijse, die een schrijnwerkerij runt. “Een schakelkast begon raar te doen en ik besloot om veiligheidsredenen snel een elektricien te vorderen.”

Uren afgeteld

Uiteindelijk bleek het om een extern probleem te gaan. “Ik verwittigde de dienst storingen van Eandis en vroeg of ik eventueel de kosten voor de interventie van de vakman kon terugvorderen”, zo gaat Van Den Rijse verder. “Ze antwoordden mij botweg dat ze zich daarvan niets aantrokken.”

“Ik ondervond nochtans de hele dag problemen: ik kreeg mijn verwarming niet aan de praat, mijn elektrische toegangspoort kon ik niet bedienen, mijn waterpomp werkte niet en mijn zonnepanelen konden ondanks het zonnige weer geen stroom leveren. Ik telde de uren af tot alles weer in orde zou komen.”

Zonder verwarming

Ook bij Bart Meganck kwam de stroompanne zeer ongelegen. De man is rechter bij het assisenhof en moest zijn dossiers klaar hebben voor een zitting. “Ik merkte de stroompanne al eerder op”, zegt de magistraat. “De stroom was zeer onregelmatig en op een bepaald ogenblik was er helemaal niets meer.”

“Het is niet prettig zonder verwarming maar het gebrek aan stroom voor mijn computer was nog het grootste probleem. Ik kon mijn dossiers niet voorbereiden.”

Put in het wegdek

In de loop van de namiddag kon het defect worden hersteld. “Het ging om een laagspanningsdefect maar we moesten een aannemer vorderen om een put in het wegdek te maken vooraleer onze techniekers aan de slag konden”, verklaart woordvoerder Gerry Van Gasse van netbeheerder Eandis.

“Daardoor duurde de herstelling wat langer. Wie schade heeft geleden door de stroomonderbreking, kan een dossier indienen bij zijn of haar verzekeringsmaatschappij. Op de website van Eandis kunnen klanten onder de rubriek Klachten ook informatie vinden over mogelijke forfaitaire schadevergoedingen.”