NMBS vermindert aantal stations die internationale tickets verkopen

Brussel - Spoorwegmaatschappij NMBS brengt het aantal stations waar aan de loketten het volledige gamma internationale treintickets (Thalys, TGV, ICE, Eurostar en Interrail) wordt verkocht, terug van 28 naar 21. Onder meer in Gent-Dampoort en Sint-Niklaas wordt het aanbod ingeperkt. Volgens de NMBS kopen steeds meer mensen hun tickets online of via het callcenter.

De NMBS-directie heeft de vakbonden vrijdag ingelicht over de beslissing om de verkoop van internationale biljetten te beperken aan de loketten van Eigenbrakel, Brussel-Schuman, Gent-Dampoort, Louvain-la-Neuve, Sint-Niklaas, Doornik en Verviers. Sommige internationale tickets, bijvoorbeeld voor ritten naar stations net over de grens, zullen in bepaalde gevallen wel nog verkocht worden.

De socialistische vakbond betreurt de “unilaterale beslissing” van de NMBS-directie. “Nog maar eens wordt de dienstverlening aan de reizigers in de stations teruggeschroefd”, luidt het. De bonden vrezen dat de NMBS zich stap voor stap voorbereidt om de loketten in kleine en middelgrote stations te sluiten.