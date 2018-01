Stanciu heeft eigen rugnummer in Praag, de transfer lijkt nu definitief afgerond

Er kan nauwelijks nog twijfel over bestaan: Nicolae Stanciu voetbalt de komende 3,5 seizoenen voor Sparta Praag. De Roemeen krijgt bij de Tsjechen het nummer tien toebedeeld.

Stanciu legde donderdag met succes zijn medische testen af. Het was dus alleen nog wachten op de officiële voorstelling. Die is er nog niet maar de speler poseerde al wel met zijn manager en de sterke mannen van de Tsjechische club. Stanciu verlaat Anderlecht na anderhalf jaar waarin hij nooit kon doorbreken en zijn status van ‘duurste transfer ooit’ niet kon waarmaken. Hij speelde in totaal 53 wedstrijden voor Anderlecht waarin hij negen keer scoorde. De Roemeen kwam naar Anderlecht voor een bedrag van om en bij de tien miljoen euro, hij verlaat de Brusselse club voor een prijs tussen de vier en vijf miljoen euro. Zelf gaat Stanciu in Tsjechië 1,1 miljoen euro per jaar verdienen.