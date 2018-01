Een asbak op het hoofd en een luchtdrukpistool in de aanslag: deze cafébaas is niet vies van bedreigingen en geweld tegen klanten

Deinze - A.D.M., voormalig uitbater van café Harmony op de hoek van de Guido Gezellelaan en de Kalkhofstraat, stond vrijdag voor de Gentse strafrechter op verdenking van een hele resem feiten. Tijdens een caféruzie zou hij onder meer een asbak stukgeslagen hebben op het hoofd van een van zijn klanten. Een andere klant dreigde hij af met een luchtdrukpistool.

Het voorlezen van de tenlastenleggingen ging vrijdag in de rechtbank minutenlang door. A.D.M., de voormalige eigenaar van café Harmony, verzamelde van april 2016 tot november 2016 minstens zeven aanklachten. Hij belde in die periode twee keer de politie om gemaskerde mannen te signaleren, maar die mannen waren verzonnen. Op een voetbalavond liet hij een van zijn medewerkers illegaal Telenet aftappen bij zijn buren, om in het café naar de match te kunnen kijken.

Slagen en verwondingen

De openbaar aanklager en de rechter tilden vooral zwaar aan de zware agressie die de man in die periode pleegde, vooral tegenover zijn klanten. Bij een ruzie in zijn café zou hij met een asbak tot twee keer toe op het hoofd van een klant geslagen hebben.

“Ik heb nooit met een asbak op iemand geslagen”, zei D.M. meermaals. Geconfronteerd met de verklaringen van het slachtoffer en enkele getuigen gaf hij de feiten enkele minuten later schoorvoetend toe. Diezelfde avond nog werd de man door de politie in zijn café gevonden met een luchtdrukpistool, dat hij op klanten gericht had “om zich te verdedigen”.

Ook vrouw die af en toe in het café werkte stond terecht voor een geval van agressie. Samen met de cafébaas sloeg ze volgens het parket een vrouwelijke klant tegen de grond. “Ze bleef mij maar uitdagen, ik had meermaals gezegd dat het moest stoppen”, verweerde de beklaagde zich. Ze riskeert vier maanden cel en 600 euro boete. Ook D.M. stond terecht voor die feiten, maar ontkende dat hij de vrouw sloeg.

De reden van de slagen? Het slachtoffer had nog een rekening openstaan in het café, en wilde onder druk haar bankkaart niet afgeven. Ze werd op het trottoir gevonden door enkele getuigen en opgehaald door een ambulance.

Breekmes

Slechts één van de slachtoffers stelde zich burgerlijke partij in de rechtbank. Een man die met zijn gezin en hond aan het wandelen was, kreeg het aan de stok met een vriend van D.M. Laatstgenoemde mengde zich in de discussie, en uit de foto’s in het dossier bleek dat het slachtoffer met een breekmes in het aangezicht gesneden was.

De advocaat van het slachtoffer vroeg een schadevergoeding voor de schade in het gezicht van de man, en voor de mentale schade bij het minderjarig zoontje dat alles moest aanschouwen.

A.D.M., die intussen in Roeselare woont, riskeert achttien maanden cel en een boete van 1.800 euro voor alle feiten. Café Harmony werd in juni vorig jaar definitief gesloten, na herhaaldelijke inbreuken en klachten van omwonenden.

Ook zijn nieuwe zaak in Roeselare is op dit moment gesloten op burgemeestersbevel, omdat de openingsuren herhaaldelijk niet gerespecteerd werden.