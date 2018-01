Rechter handhaaft beslissing Vreemdelingenzaken: uitgeprocedeerd gezin mag niet terug naar huis

Oudenaarde - De rechter in Oudenaarde heeft vrijdag beslist dat het Albanese gezin Kadrija in afwachting van repatriëring sowieso in het opvangcentrum in Sint-Gillis-Waas moet blijven. “Dit is een zware ontgoocheling”, reageert buurman Eddy De Pandelaere.

De advocaat van het Albanese gezin Kadrija had bij de rechtbank in Oudenaarde een verzoekschrift tot invrijheidstelling ingediend. Het jonge gezin met drie kinderen werd vorige week donderdag in zijn woning in de Ohiostraat in Nederename opgepakt en, met het oog op repatriëring, meteen naar een opvangcentrum in Sint-Gillis-Waas overgebracht. Dankzij de inzet van taxi’s en vrijwilligers worden de drie kinderen momenteel dagelijks van Sint-Gillis-Waas naar twee KBO-scholen in Nederename en Eine gebracht. Het was aan de rechter om te oordelen of het al dan niet een noodzaak was dat het gezin in afwachting van repatriëring in Sint-Gillis-Waas moet blijven.

De rechter besliste vrijdag om die maatregel te handhaven. “Dit hadden we niet verwacht”, reageert buurman Eddy De Pandelaere, die zich over het gezin ontfermt. “We hadden gehoopt dat het gezin voorlopig naar Nederename kon terugkeren. Dit is een zware ontgoocheling. We zullen nu overleggen met de advocaat over welke mogelijkheden we nog in handen hebben.”

Brieven aan ministers

Het schoolbestuur van het Katholiek Basisonderwijs Oudenaarde (KBO) heeft intussen in een brief aan Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) twee pijnpunten aangekaart: de conflicterende verwachtingen naar onderwijs en de schending van de kinderrechten. “De onderwijskwaliteitsverwachtingen van de overheid conflicteren met de uitvoering van de maatregelen in de asielprocedure”, schrijft KBO-voorzitter Marc Van Huffel. “Wat gebeurd is, had niet alleen een grote impact op het Albanese gezin, maar ook op de betrokken scholen. Dergelijke situaties verwarren en demotiveren leerkrachtenteams en scheppen onduidelijke verwachtingen.”

Het KBO-bestuur wijst de minister ook op het schenden van de kinderrechten: “Het recht op onderwijs wordt niet gerespecteerd. We hopen dat elk kind, waarvan de asielprocedure langer dan twee of drie jaar loopt, minstens zijn schooljaar kan afmaken. Of beter nog: zijn opleiding kan afronden. We vragen dat alle betrokkenen door een grondig overleg tot constructieve beleidsvoorstellen kunnen komen, ook al beseffen we dat de problematiek complex is. Elke minderjarige die in België verblijft, heeft rechten en leeft in een moderne samenleving die elk kind een stabiele omgeving kan bieden.”

Het KBO-bestuur stuurde de brief ook naar minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA), staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA), de onderwijskoepels, het kinderrechtencommissariaat, Zonderwijs en het stadsbestuur van Oudenaarde.