Na tientallen gevallen van oplichting: een slotenmaker aan huis, hoeveel kost dat eigenlijk?

Vraag aan collega’s of vrienden hoeveel ze betaald hebben om hun geblokkeerde voordeur te laten openmaken, en u zult telkens een ander bedrag horen. Niet zelden lopen die bedragen op tot 600 à 800 euro. Uitzonderlijk zelfs tot 1.200 euro. Malafide verkopers proberen namelijk te profiteren van wanhopige klanten die snel geholpen willen zijn, zo blijkt uit een rondvraag van het Radio 2-programma ‘De Inspecteur’.

U gaat even naar buiten om uw krant, komt terug, en kunt niet meer binnen. De deur is dichtgewaaid en uw sleutels liggen uiteraard binnen. Wat doet u dan? Vaak is de enige (snelle) optie om een vakman in te schakelen. Dat kan vandaag heel efficiënt via uw smartphone.

Maar daar schuilt het gevaar: de eerste zoekresultaten op de zoekmachine Google zijn vaak ‘gekocht’ door kleine malafide bedrijven, de ‘cowboys van de sector’. Mensen (in grote nood, na een diefstal, of door zichzelf domweg buiten op te sluiten) klikken die advertenties vaak als eerste aan.

Vervolgens ondertekenen ze een standaardformulier waarop nog geen bedragen of kosten staan geschreven. Dat wordt achteraf gedaan, en getekend is getekend, dus dat betekent: betalen, tegen eender welke prijs.

Cash

Een factuur van enkele honderden euro’s voor een simpele herstelling is dan ook geen uitzondering. In het Radio 2-programma De Inspecteur getuigden vrijdag luisteraars. Een iemand liet een slotenmaker komen die meer dan 600 euro aanrekende om een slot te vervangen. Die moest hij cash betalen.

‘600 euro, 800 euro, zelfs 1.200 euro. We zien dat wekelijks passeren’, reageert Marc Vandevijver, voorzitter van de Vlaamse Slotenmakers Unie. Er is geen vaste maximumprijs, dus eigenlijk overtreden die bedrijven de wet niet.

Correct bedrag

Maar wat is nu een correct bedrag? ‘De prijs hangt van verschillende factoren af en verschilt van slotenmaker tot slotenmaker’, aldus Vandevijver. ‘Maar de correcte prijs om een deur te komen opendoen is zo’n 65 en 95 euro.’ Dat is een fictieve prijs, want officiële gemiddeldes zijn er niet.

En stel dat u ’s nachts voor een gesloten deur staat, of zondagochtend. Wat dan? Explodeert de prijs dan? Volgens Vandevijver niet. ‘In het weekend of ’s nachts kan daar zo’n 50 procent bijkomen’, verduidelijkt hij.

En hoe kunt u dan voorkomen dat u te veel betaalt? Het is zeker interessant om vooraf een bevestiging te krijgen van de prijs die je hebt afgesproken aan de telefoon. Daarnaast raadt Vandevijver aan om ‘niet in te gaan op advertenties en te kijken of de informatie op de site duidelijk is’. Vertrouw dus niet zomaar een site met enkel een telefoonnummer. Een fysiek adres of een foto geeft meer zekerheid.

Wettelijk kader

Niet alleen de beroepsorganisatie wil de ‘cowboys’ eruit. Ook minister van Consumenten Kris Peeters (CD&V) wil de buitensporige vergoedingen voor de spoedhersteldiensten aanpakken. Hij laat een onderzoek uitvoeren.

‘Ik wil de transparantie verbeteren, bijvoorbeeld door een duidelijke vermelding van tarieven op de website’, aldus Peeters. ‘Klanten moeten daarnaast een bevestiging krijgen van de prijs, vóór de herstelling wordt uitgevoerd. De hersteldienst zou de prijs bijvoorbeeld via mail of sms kunnen meedelen. Tot slot wil ik ook een duidelijke factuur met een toelichting van de verschillende onderdelen van de interventie.’