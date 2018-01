Verhuis van Japanse spits naar Eupen is definitief afgerond

Yuta Toyokawa speelt definitief voor AS Eupen. De transfer naar Leeds United werd door zijn Japanse moederclub Kashima Antlers bevestigd, Eupen neemt de speler meteen en definitief over van de Engelsen en biedt hem een contract aan tot juni 2019.

Toyokawa komt zo meteen in aanmerking voor een selectie voor de wedstrijd dit weekend op het veld van Standard. De 23-jarige Japanner moet mee het scoringsprobleem van de Eupenaren oplossen. Voor zijn laatste werkgever Fagiano Okayama scoorde hij in de Japanse tweede klasse achttien doelpunten in 72 wedstrijden.