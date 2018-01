Sluikstorter doet beek stremmen en achtertuintjes van tientallen huizen onder water lopen

Wetteren - Water tot aan de achterdeur bij elke forse regenbui en een gracht vol sluikstort en zwerfvuil achter hun tuintjes. Voor een twintigtal bewoners aan de Gentse Steenweg is de maat vol. “Een oud zeer”, zegt de NMBS, eigenaar van het beekje naast de stationsparking dat de overlast veroorzaakt. “Binnenkort ruimen we op en proberen we de sluikstorters te vinden.”

Het mag dan al dagen zonder klagen zijn, aan de Gentse Steenweg in Overbeke, links voorbij het Beernaertsplein, hebben ze er alle reden toe. De gracht, achteraan de lange huizenrij, die onder meer het water van de stationsparking moet afvoeren, ligt al jaren vol met allerlei afval waardoor het afvoerwater niet meer doorstroomt en dan maar zijn weg zoekt naar de aanpalende tuintjes, zelfs tot aan de achterdeur. Zeker na een forse regenbui. Bouwafval, snoeisel, oude fietsen, matrassen en propvolle vuilniszakken hopen zich op in de gracht en op het openbaar dienstwegeltje ernaast. Sporen wijzen in de richting van een buur maar sluikstorten via de stationsparking wordt ook niet uitgesloten.

Na elke bui schrobben en opruimen

Enkele bewoners ruimden de voorbije jaren zelf al de beek en het wegeltje. Het echtpaar Sergeant is het nu beu en diende 14 dagen geleden klacht in bij de politie via hun wijkagent. “Vooral dat water dat tot onze achterdeur komt, is een groot probleem. Stenen van ons terras kleuren ook mosgroen en worden spekglad. Na elke bui moeten we maar wachten tot het water wegtrekt of opdroogt. En mogen we beginnen schrobben en opruimen.”

Van kastje naar muur

Andere buren lieten al via de gemeentelijke klachtenmeldingskaart hun bezwaren weten maar voelen zich van het kastje naar de muur gestuurd, met ander woorden van de gemeente naar de NMBS of naar Infrabel.

Schepen voor Milieu Leentje Grillaert (CD&V): ‘Onlangs zei Infrabel nog dat ze de gracht zouden uitkuisen en uitdiepen. Angezien de parking nu ‘afgesloten’ is, doen wij als gemeente daar geen opruiming van sluikstort of afval meer. Toen men de slagbomen plaatste, hebben we hen dat ook gezegd.”

Sluikstorter wordt opgespoord

Navraag leert dat de bevoegdheid eigenlijk bij de NMBS ligt. Woordvoerder Geert Dierckx: “We kennen het probleem. We weten ook dat daar fameus wat sluikstorten gebeurt. Dat is al ter sprake gekomen bij een vorig overleg over de parking met de burgemeester en schepen de Wulf. De beek moet inderdaad het overtollige regenwater van de parking vlot kunnnen afvoeren. Binnenkort sturen we trouwens een ploeg ter plaatse om op te ruimen. We zullen daarbij zeer rigoureus de herkomst van het afval proberen te achterhalen en gepaste maatregelen nemen.”