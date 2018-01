Stalker van Laura Lynn krijgt nog allerlaatste kans om uit de cel te blijven

Ardooie / Poperinge - De 42-jarige stalker van Laura Lynn krijgt van het Gentse hof van beroep nog een allerlaatste kans om uit de gevangenis te blijven.

Pascal V. uit Poperinge die zelf ambities heeft om schlagerzanger te worden, stalkte Sabrina Tack uit Ardooie, beter bekend als schlagerkoningin Laura Lynn, en haar entourage eindeloos met vulgaire berichten. Hij werd al twee keer eerder veroordeeld en kreeg in 2014 al een jaar met uitstel voor de aanranding van zijn dochtertje en voor het bestoken van de lokale politie met nutteloze oproepen. In 2015 werd hij tot drie maanden met uitstel veroordeeld omdat hij aan het bushokje op Grote Markt in Poperinge zijn geslachtsdeel uit zijn broek had gehaald en nog eens voor de stalking van drie slachtoffers naar wie hij 199 berichtjes had gestuurd met onder meer doodsbedreigingen.

Maar slechts enkele maanden na het laatste vonnis begon hij met de stalking van Laura Lynn, haar partner en haar moeder. Zo dacht hij seks met haar te kunnen hebben. Hij schreef via Facebook ook berichten naar haar partner Matthias Lens dat het onrechtvaardig was dat ze geen seks met hem wilde. Naar haar moeder, die de gsm van de fanclub beheert, schreef hij dat Laura vreemdging.

IQ van 66

Daarvoor kreeg hij zes maanden effectief, en ook de straffen van een jaar en drie maanden werden effectief, maar hij ging in beroep. Volgens zijn advocaat heeft hij een IQ van 66 en is de gevangenis daarom geen oplossing voor de zwakbegaafde man.

Het hof had daar wel oren naar. Het verzwaarde de straf wel naar drie jaar cel, maar met uitstel onder strenge voorwaarden. Zo moet hij zich psychisch laten begeleiden mag hij geen alcohol meer gebruiken en mag hij geen contact meer hebben met de schlagerkoningin en haar entourage. Indien hij zijn voorwaarden schendt, moet hij niet enkel drie jaar naar de gevangenis, maar worden ook de andere twee straffen effectief.