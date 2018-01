Zoete wafels zijn passé: hier kan je écht smullen (als je durft)

Brugge / Damme -

Smullen van een sobere wafel met hoogstens wat suiker erop? Dan blijft je beter weg bij ‘House of Waffles’. De nieuwe zaak opende twee weken geleden in de Wollestraat en serveert niet bepaald alledaagse lekkernijen. “Vier klanten vroegen me al om het concept in het buitenland te lanceren”, zegt zaakvoerder Dirk Van den Bossche.