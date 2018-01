Transportvakbond geschokt na “grove leugens” van Francken: “We klagen dit al tien jaar aan”

De socialistische transportvakbond BTB-ABVV is “geschokt door de grove leugen” van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken. Reeds in 2007 publiceerde de BTB een eerste zwartboek over de lamentabele situatie op de snelwegparkings. “Onveilig, onvoldoende en oncomfortabel was de slotconclusie toen al”, aldus de BTB vrijdagavond.

Dat een grote groep transmigranten afgelopen nacht een patrouille van de federale wegpolitie heeft aangevallen, kan voor staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken niet door de beugel. “We moeten acties blijven voeren en illegalen blijven terugsturen, zoniet zal er een echte veldslag op onze snelwegparkings ontstaan”, reageert de N-VA’er in een Facebookbericht.

Niet beliegen

De BTB publiceerde al zeven zwartboeken, het laatste in 2015. “Die zwartboeken kregen trouwens ruime persbelangstelling en kunnen niet aan de aandacht van de politieke verantwoordelijken ontsnapt zijn. Hoe durft Theo Francken te beweren dat de vakbond niets doet ter zake”, vraagt de vakbond zich af. “De BTB-ABVV is geschokt over deze grove leugen.”

Uit de enquêtecijfers die de BTB in 2015 publiceerde, blijkt dat 54,5 procent van de truckers zich onveilig voelt op de snelwegparkings. “In hetzelfde zwartboek klaagden we ook de plaag van ladingdiefstallen aan. Eén op de vier van de door ons ondervraagde truckers werd er al mee geconfronteerd. Camerabewaking beperkt zich ook meestal tot de benzinestations, en is er onvoldoende op en rond de parking. Dan zwijgen we nog over het tekort aan parkeerplaatsten, de defecte sanitaire installatie en de te weinig douches”, luidt het.

Francken moet volgens de BTB minder fulmineren op Twitter en Facebook en de truckers niet beliegen. “We klagen al 10 jaar de lamentabele situatie langs de snelwegparkings aan, misschien kan Francken eindelijk werk maken van een oplossing”, aldus de vakbond.