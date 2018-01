SP.A-voorzitter Crombez steekt opnieuw hand uit naar Groen: “Ik blijf daarvoor vechten”

SP.A-voorzitter John Crombez wil blijven vechten voor “progressieve frontvorming”, ook na het mislukken van de poging met Groen in Antwerpen. “Ik ga daarvoor blijven vechten”, zei hij vrijdagavond in Terzake op Canvas.

“Ik vind progressieve samenwerking in het Vlaanderen van vandaag zeer belangrijk en ik ga daarvoor blijven vechten”, aldus Crombez. “Als je progressieve frontvorming belangrijk vindt, is het omwille van wat je wil bereiken. En in het Vlaanderen van vandaag is er een hoge nood aan een sterk progressief antwoord op wat er allemaal gebeurt, dat hoeft zeker niet weg te zijn voor dertig jaar.”

Of dat opnieuw een uitgestoken hand is naar Groen? “Ja, maar eerst moet het stof gaan liggen. Dat is altijd belangrijk op zo’n moment”, reageerde Crombez.

Hoe de Antwerpse lijst er zal uitzien na het afgesprongen avontuur met Groen, wilde de SP.A-voorzitter nog niet kwijt. Ook Jinnih Beels, de gewezen politiecommissaris die als onafhankelijke op de Antwerpse SP.A-lijst zal staan, weet nog niet welke plaats ze zal krijgen. “Ook op haar vraag”, beklemtoonde Crombez. Beels wil eerst intern en met de andere potentiële onafhankelijken over de lijstvorming spreken, iets wat de socialistische voorzitter toejuicht.