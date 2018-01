Vliegtuig moet rechtsomkeer maken nadat 15 inzittenden plots onwel worden door “mysterieuze ziekte”

Een vliegtuig van de Amerikaanse vliegtuigmaatschappij United Airlines is vrijdag kort na vertrek teruggekeerd naar de luchthaven van Schiphol. Vijftien inzittenden, zowel passagiers als bemanningsleden, waren plots onwel geworden. Het is voorlopig nog niet duidelijk wat er precies aan de hand was.

Vlucht UA71 van United Airlines, die onderweg was van Amsterdam naar New York, maakte twee uur na vertrek plots rechtsomkeer boven IJsland. Vijftien inzittenden van het vliegtuig waren om een nog onbekende reden onwel geworden.

“De purser zei dat er problemen waren met stewardessen en een piloot, die onwel waren geworden”, vertellen ooggetuigen aan De Telegraaf. “Ook een aantal reizigers is getroffen door klachten, hoorden we.”

“Vieze geurtjes”

Sommige passagiers zouden geklaagd hebben over ‘vieze geurtjes’ in het vliegtuig. Dat zou kunnen wijzen op giftige lucht in cabine en cockpit door olielekkage in motoren. Anderen maakten melding van ‘zuurstofgebrek’ in het vliegtuig.

Volgens een woordvoerder van United Airlines was er echter niks mis met het toestel. Hij vermoedt dat er eerder sprake is van acute griep of voedselvergiftiging. De Amerikaanse vliegtuigmaatschappij zegt alvast het incident verder te zullen uitzoeken.

Terugkeer

Omdat het aantal zieke mensen aan boord bleef toenemen, werd besloten om voor alle veiligheid terug te keren naar Amsterdam. Op de luchthaven van Schiphol maakte de Boeing uiteindelijk om onbekende redenen een te harde voorzorgslanding, waardoor er rook bij de banden werd gesignaleerd.

Alle passagiers zullen de nacht doorbrengen in een hotel bij Schiphol. Zaterdagmiddag kunnen ze met een andere bemanning naar New York vliegen.

De mensen die onwel waren geworden, werden onmiddellijk medisch onderzocht. Uiteindelijk werd niemand opgenomen in het ziekenhuis.