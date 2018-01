Clubicoon verlaat Turkije en keert terug naar Feyenoord, de Kuip is in extase

Robin van Persie (34) keert terug naar zijn jeugdliefde Feyenoord. Dat maakte de kampioen van de Eredivisie vrijdagavond bekend. De Nederlandse international verbrak zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe en tekent maandag in De Kuip.

Feyenoord en van Persie bereikten eerder al een mondeling akkoord over de terugkeer, maar Fenerbahçe wilde de 102-voudige international niet zomaar laten gaan. Uiteindelijk kwamen de Turkse topclub en de Nederlandse spits toch tot een overeenkomst. Van Persie had er nog een contract tot de zomer, maar kwam sinds augustus 2017 niet meer aan spelen toe.

Van Persie doorliep de jeugdreeksen van Excelsior, maar trok op 14-jarige leeftijd naar stadsrivaal Feyenoord. In 2002 maakte de topschutter van Oranje zijn debuut voor de Rotterdammers, datzelfde jaar zette hij de UEFA-cup op zijn palmares. Als linksbuiten maakte Van Persie indruk en werd hij ook meteen verkozen tot Nederlands Belofte van het Jaar.

In 2004 stapte hij over naar het Arsenal van Dennis Bergkamp en Thierry Henry. Van Persie speelde acht seizoenen voor de Gunners. In die periode verloor Arsenal de finale van de Champions League nipt tegen Barcelona. Van Persie zette wel de FA Cup en twee keer het Community Shield op zijn palmares. In het seizoen 2011/2012 werd hij topscorer van de Premier League met dertig goals en werd hij uitgeroepen tot Speler van het Jaar. Zijn eerste titel in de Premier League zou van Persie een jaar later in het shirt van Manchester United veroveren. Als topschutter met 26 doelpunten had de Nederlander een groot aandeel in de twintigste titel van de Red Devils. In 2015 tekende hij voor drie seizoen bij Fenerbahçe

Ook als Nederlands international maakte van Persie furore. Met vijftig doelpunten in 102 wedstrijden is hij de topschutter van Oranje. Op zijn palmares ontbreekt een wereldtitel, maar hij kreeg wel zilver (2010) en brons (2014) om de nek.