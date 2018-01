Mening van de inwoners? In deze gemeente kan die de boom in

Kortrijk - De buurtbewoners van Sint-Jan vinden dat de stad Kortrijk hun inspraak bij de realisatie van de VTEX-site vergeten is. Daarom maakten ze een droomboom, waarin de bewoners wensen hangen met voorstellen voor de plannen.

“Wij hebben niet de pretentie te beweren dat wij het project zullen ontwikkelen. Maar onze boodschap is duidelijk. We willen meehelpen.” Aan het woord is Floor Vandewalle van het comité Sint-Jan. Een actiecomité met tientallen bezorgde bewoners van de VTEX-site, die meer inspraak willen in de toekomst van hun buurt. “In 2013 zijn we met de buurt bevraagd. Het ontwerp is nooit uitgevoerd. Nu horen we dat er een nieuw ontwerp is, maar daar stonden we helemaal buiten”, zegt Vandewalle. “Zo wordt een groene weide geminimaliseerd en dat zint ons niet. Onze actie is door velen in de buurt gedragen.”

“TEXtival, Karamblas, graffiti-jam, een fietsenmarkt, een BMX-parcours, buurt- en kinderfeesten en straks de Buurderij. De voorbije jaren was de VTEX-site de plek bij uitstek voor tal van fel gesmaakte activiteiten”, zegt Vandewalle. “Activiteiten die ook de integratie en de sociale cohesie van de multiculturele Sint-Jansbuurt bevorderden. De VTEX-site is bovendien één van de laatste vrije experimenteerzones in de stad, een dagelijkse ontmoetings- en speelplek voor kinderen en jongeren én een groene long voor de dichtbebouwde wijk. Het Kortrijkse stadsbestuur heeft nu vooral aandacht voor bakstenen ten koste van de schaarse natuur en de openbare ruimte. Zo zouden de speeltuin, het oude middengebouw en het grootste stuk van de weide verdwijnen. Het zit het actiecomité VTEX vooral hoog dat het stadsbestuur ons niet mee laat meebeslissen terwijl het lokale beleid wel de mond vol heeft van burgerparticipatie en een eigentijdse visie op stadsontwikkeling.”

Het Kortrijkse stadsbestuur heeft inderdaad plannen om de VTEX-site in de wijk Sint-Jan in te vullen als woonzone. Alleen worden de buurtbewoners daarin, ondanks eerdere beloftes, niet meer gehoord.

Nieuwjaarsdrink

Vrijdag maakten ze hun grieven op een originele manier duidelijk tijdens een nieuwjaarsdrink, door middel van een droomboom waarin hun wensen voor de buurt een plekje kregen.

Kortrijks schepen van ruimtelijke ordening, Wout Maddens (Open VLD), sust. “Er is nog helemaal niets beslist. Wel is gevraagd aan architect Lens en een lokaal architectenbureau om een voorstel uit te werken tegen 8 februari. Dan wil ik gerust met de buurt overleggen.”