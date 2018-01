Tom Meeuws na zijn bewogen week: “Toen ik mijn ontslag ging geven, zeiden mijn kinderen: Yes!”

Antwerpen -

Tom Meeuws is strijdbaar. Na een week waarin hij ging opstappen, dat niet deed, en het kartel zag uiteenspatten, heeft hij net gehoord dat SP.A Jinnih Beels aan boord heeft. De socialisten hebben weer een strohalm in Antwerpen. “Mijn grootste vrees was dat Beels uit de politiek ging stappen. Dat zou een enorm verlies zijn.”