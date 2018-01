Van Overtveldt wil elk kind gelijk voor de fiscus

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA, foto) wil dat de belastingvrije som voor elk kind gelijk wordt. Het systeem zoals het er nu is, is volgens de minister niet mee geëvolueerd met hoe gezinnen nu zijn samengesteld. Eerdere studies schatten dat eengemaakte bedrag op zo’n 2.300 euro.

Wie vandaag één kind heeft, kan daar 1.550 euro voor aftrekken. Dat bedrag stijgt telkens voor de volgende kinderen. Twee kinderen leveren 3.980 euro op, drie kinderen 8.920 en een gezin met vier kinderen kan 14.420 euro aftrekken. Vanaf het vijfde kind komt er telkens 5.400 euro bij, of bijna 3.000 euro per kind meer dan voor een eerste kind.

Volgens Van Overtveldt is het huidige systeem niet mee geëvolueerd met hoe gezinnen vandaag zijn samengesteld. “Ik wil dat elk kind gelijk wordt voor de fiscus. Dat ligt ook in de lijn van wat de Vlaamse regering heeft gedaan met de kinder­bijslag.” De hervorming die hij voorstelt, werd al eens zijdelings besproken bij de begrotingsbesprekingen vorige zomer en droeg de goedkeuring weg van Open VLD. CD&V toonde zich een koele minnaar, ook al omdat er toen nog veel andere knopen door te hakken waren. “Het voorstel is nog niet tot in de puntjes berekend en heeft nooit echt op tafel gelegen”, zegt Van Overtveldt. Een exact bedrag voor de eengemaakte belastingvrije som wil hij vandaag nog niet geven. Eerdere studies schatten het bedrag in dat geval rond de 2.300 euro. “Dat moeten we binnen de regering nog goed doorpraten. Ik weet wel dat we door de verkiezingscampagnes niet meer de hele personenbelasting zullen kunnen hervormen, maar dit deeltje moet wel nog mogelijk zijn binnen de huidige legislatuur.”

‘Bad business’

Voor de N-VA’er zou het weleens een van zijn laatste kunststukjes als minister kunnen zijn. In een interview in onze weekendbijlage NU twijfelt hij of hij na de verkiezingen van 2019 nog eens in een regering wil stappen. “Er zijn de voorbije jaren toch veel momenten geweest waarop het bad business was. Daar heb ik veel uit geleerd.”