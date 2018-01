Alles kwijt na ontploffing Paardenmarkt, maar vrienden zamelden al 3.000 euro in

Antwerpen - Frédéric Monsieur, de partner van Paul Van Laerhoven die maandag omkwam bij de explosie op de Antwerpse Paardenmarkt, verloor in één klap niet alleen zijn geliefde, maar ook zijn huis en vrijwel al zijn bezittingen. Twee vrienden besloten Frédéric niet alleen psychologisch, maar ook materieel te steunen, en startten een crowdfunding op.

Jochen Deschodt was al lang goed bevriend met Paul Van Laerhoven. “We hebben een heel hechte vriendengroep. Ook Frédéric, de partner van Paul, is een goede vriend geworden. Dit is ...